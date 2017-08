„Pfotze“, „Opfer“ „Hurensohn“: Nico Kaiser wird bei Instagram mit wüsten Beschimpfungen überzogen – wegen seines Namens

In den sozialen Netzwerken geht es häufig einfach nur um Aufmerksamkeit. Für Nutzer, die sich als Influencer durchsetzen wollen, sind kurze und leicht einzuprägende Namen deshalb von großem Vorteil. Nico Kaiser, 36 Jahre alt und Hobbyfotograf, hat beides. Er heißt einfach @Nico. Und dafür, dass er diesen Namen mag und nicht abgeben will, wird er mit fiesen Hassnachrichten überzogen. Kuriose Anfragen sammelt er in einem Blog.