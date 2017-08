Wie in alten Zeiten: Donald Trump twittert wieder gegen „Fake News-Medien“ – vor allem gegen die New York Times

Von

Für ein paar Wochen sah es so aus, als hätte Donald Trumps Twitter-Karriere eine neue Wendung genommen. Die garstigen Tweets wurden weniger, stattdessen beanspruchte der US-Präsident auf dem 140-Zeichen-Dienst die jüngsten Erfolge der US-Wirtschaft für sich.

Business is looking better than ever with business enthusiasm at record levels. Stock Market at an all-time high. That doesn’t just happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Sinkende Arbeitslosenzahlen, steigendes Verbrauchervertrauen, steigende Investitionen in Corporate America und nicht zuletzt den Rekordstand von 22.000 Punkten im Dow Jones feierte Trump als Erfolge seiner „Make America great again“-Agenda.

Stock Market could hit all-time high (again) 22,000 today. Was 18,000 only 6 months ago on Election Day. Mainstream media seldom mentions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2017

Allerdings: In die Jubelstimmung hat sich bei Donald Trump offenkundig erneut eine gewisse Verärgerung über die Berichterstattung der US-Medien gemischt. Seit gestern ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten nämlich bei Twitter wieder im Angriffsmodus.

The Fake News refuses to report the success of the first 6 months: S.C., surging economy & jobs,border & military security,ISIS & MS-13 etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2017

In gleich fünf (!) Tweets attackierte Donald Trump die „Fake News-Medien“, die sich weigern würden, über die Erfolge seiner ersten sechs Monate als US-Präsident zu berichten. Der Lieblingsgegner ist bei den bekannten Vorwürfen immer noch der gleiche: „die scheiternde New York Times“, die über Trump stets falsche Prognose gemacht habe und schlicht „ungeschickt“ agiere.

The failing @nytimes, which has made every wrong prediction about me including my big election win (apologized), is totally inept! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2017

Trump beschäftigt die Entwicklung der 166 Jahre alten US-Traditionszeitung, die er kurz nach der US-Wahl noch als ein „großes amerikanisches Juwel“ bezeichnet hatte, offenbar so sehr, dass sich Trump einen halben Tag später noch einmal über die New York Times ausließ.

How much longer will the failing nytimes, with its big losses and massive unfunded liability (and non-existent sources), remain in business? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2017

„Wie lange wird die scheiternde New York Times mit ihren großen Verlusten und ihren massiven ungedeckten Verpflichtungen (und nicht existierenden Quellen) noch im Geschäft bleiben?“ fragt sich Trump eine Woche nach einer soliden Quartalsbilanz der New York Times. Doch auch die anderen großen US-Medien überzieht Trump auf Twitter wieder mit einer Breitseite.

Hard to believe that with 24/7 #Fake News on CNN, ABC, NBC, CBS, NYTIMES & WAPO, the Trump base is getting stronger! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2017

Wer die „24/7-Fake News Medien“ CNN, ABC, NBC, CBS, New York Times und Washington Post lesen würde, könne kaum glauben, dass Trumps Basis größer und stärker werde. Genau das bezweifelt CNN in einer neuen Umfrage, nach der drei Viertel der Amerikaner angaben, sie hätten (größtenteils) den Glauben an die Mitteilungen aus dem Weißen Haus verloren.

Three-fourths of Americans say they can’t trust most or all of what they hear from the White House, CNN poll finds https://t.co/tYCnT2h03r pic.twitter.com/joLXaf4xBe — CNN (@CNN) August 8, 2017

Die große Twitter-Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und den US-Medien – sie wird wohl bis zum letzten Tag seiner Präsidentschaft andauern…