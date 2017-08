TV-Quoten: ZDF-Krimi-Wiederholung „Das Dorf der Mörder“ vor Leichtathletik-WM 

Top-Leistungen bei der Leichtathletik-WM in London - aber für Platz eins im deutschen Fernsehen reichte es trotzdem nicht. 3,71 Millionen Zuschauer verfolgten im Durchschnitt zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr im Ersten die Wettbewerbe in der britischen Hauptstadt. Der Tagessieg ging an einen ZDF-Krimi.