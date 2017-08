„In a Heartbeat“: Zwei US-Studenten landen Viral-Hit mit Kurzfilm über Outing eines schwulen Jungen

Dieser Kurzfilm geht ans Herz: In dem Animationsstreifen "In a Heartbeat" wird ein Junge überraschend geoutet – von seinem eigenen Herzen, das er buchstäblich an einen anderen Jungen verliert. Innerhalb weniger Tage wurde der Film knapp eine Million mal bei YouTube angesehen und allein bei Facebook fast 20.000 mal geteilt. Produziert haben "In a Heartbeat" zwei Animationsstudenten aus Florida.