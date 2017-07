Neue Erlös-Hoffnung: Twitter testet Promotion-Service für Tweets für 99 Dollar im Monat

Von

Das Urteil ist vernichtend: „Wir glauben nicht, dass Twitter seine Nutzerzahlen jemals wieder signifikant steigern kann“, schrieb die australische Investmentbank Macquarie am vergangenen Freitag an Bankkunden. Auslöser für die neuerliche Ernüchterung waren nicht zuletzt die enttäuschenden Quartalszahlen, die Twitter tags zuvor vorgelegt hatte.

Aber nicht nur, dass das Nutzerwachstum im zweiten Quartal komplett zum Erliegen kam – Twitter verliert auch weiter massiv Geld. Happige 116 Millionen Dollar verbrannte der 140-Zeichen-Dienst schon wieder im Bilanzzeitraum zwischen Anfang April und Ende Juni, während die Umsätze erneut nachgaben.

Um den Trend zu drehen, will Twitter in Zukunft offenbar einen Premiumdienst für werbliche Nutzer einführen, der das Ausspielen von Anzeigen automatisiert und zusätzliche Statistiken liefert. Kostenpunkt: 99 Dollar – im Monat.

„Dieses Programm erledigt die ganze Arbeit“ , schreibt Twitter selbst in seiner Erklärseite zum neuen Premiumservice, die dem Social Media-Direktor des Techportals TheNextWeb, Matt Navarra, am vergangenen Freitag aufgefallen war.

Twitter is testing a $99 per mth ad subscription that auto-amplifies all your tweets and your profile pic.twitter.com/rIgJ3vW1hF

