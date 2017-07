Oliver Wurms neues Magazin „In der Wand“: bildgewaltige BÃ¼hne fÃ¼r die Dortmunder SÃ¼dtribÃ¼ne

25.000 Auflage - genau so viele Menschen passen auf die Südtribüne des Dortmunder Fußballstadions. Im Rahmen seiner Magazinreihe "Fußballgold" veröffentlicht Oliver Wurm ein weiteres Projekt mit dem Titel "In der Wand". Die Hymne auf die legendäre Dortmunder Süd wird ab Mittwoch, 2. August, an allen Kiosken um Dortmund herum und an Bahnhofskiosken der ganzen Nation zu finden sein.