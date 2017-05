Relegation gewinnt dazu, „Hart aber fair“ punktet mit Fußball, „Naked Attraction“ holt neuen Marktanteils-Rekord

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. Bundesliga-Relegation steigert sich

6,39 Mio. sahen das 1:0 des VfL Wolfsburg in Braunschweig, mit dem die Wolfsburger ihren Platz in der kommenden Bundesliga-Saison sicherten. Der Marktanteil lag bei 22,6%. Damit steigerte das Rückspiel die Zahlen des Hinspiels recht klar – das landete am vergangenen Donnerstag bei 5,87 Mio. und 20,2%. An die Zahlen der Vorjahre kam das Rückspiel dennoch nicht heran. Der Relegations-Rekord der jüngeren Vergangenheit – 9,48 Mio. Fans beim Rückspiel zwischen Karlsruhe und dem HSV 2015 – bleibt unangetastet.

2. „Hart aber fair“ punktet mit Fußball-Thema, ZDF-Film knapp vor „Wer wird Millionär?“ stärkster Fußball-Konkurrent

Nach dem Live-Fußball kümmerte sich „Hart aber fair“ diesmal ebenfalls um den Lieblingssport der Deutschen: „Der Fußball und das Geld – macht der Kommerz den Sport kaputt?“ hieß das Thema. Es hielt immerhin 2,77 Mio. ab 22.45 Uhr an den Fernsehern, der Marktanteil von 16,5% ist für „Hart aber fair“-Verhältnisse grandios. Bei den Konkurrenten des Ersten setzte sich am Abend das ZDF durch: „Der Mann ohne Schatten“ erreichte 3,89 Mio. Leute und 13,8%, „Wer wird Millionär?“ bei RTL 3,77 Mio. und 13,4%.

3. „Big Bang Theory“ bleibt unter 10% hängen

Dass man eine Serie doch nicht beliebig oft wiederholen kann, ohne irgendwann das Publikum zu verlieren, zeigt sich nun auch bei „The Big Bang Theory“. Die vier Prime-Time-Episoden blieben am Montag bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 8,4% und 9,9% hängen, kamen also nicht an das Sender-Normalniveau heran. Sat.1 erzielte mit „Lethal Weapon“ vergleichsweise gute 9,6%, fiel danach aber mit „Navy CIS: L.A.“ und „Hawaii Five-O“ auf 7,1% und 6,6%. Die Nummer 1 hieß am Montag auch in der jungen Zielgruppe Fußball – mit 1,85 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 19,8%. Dahinter folgt in der Prime Time „Wer wird Millionär?“ mit 1,06 Mio. und 11,6%.

4. „Naked Attraction“-Staffel geht mit Rekord zu Ende

Folge 4 war die vorerst letzte der RTL-II-Nackt-Kuppelei „Naked Attraction“ – und die nach Marktanteilen gleichzeitig erfolgreichste. Mit 10,7% toppte sie das bisherige Hoch von 10,5% nochmal leicht. 800.000 14- bis 49-Jährige sorgten dafür – und für den Sieg nach 22 Uhr gegen RTL, ProSieben und Sat.1. Vorher kam „Wirt sucht Liebe“ hingegen nichtmal auf 4% – und „Traumfrau gesucht“ auf 5,1%. Vox erzielte mit „Goodbye Deutschland!“ unterdessen um 20.15 Uhr 7,1% und ab 22.15 Uhr 9,0%, kabel eins landete mit „X-Men – Der Film“ bei soliden 5,5%.

5. folgt in Kürze