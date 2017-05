Erneuter Print-Flop nach dem Aus von Classic? Spiegel Fernsehen beim Markttest offenbar durchgefallen

Von

Es läuft nicht für die Abteilung Innovation beim Nachrichtenmagazin Nummer eins, zumindest wenn es um ambitionierte Print-Extensions geht. Bereits vor dem Start von Spiegel Fernsehen war das Best Ager-Magazin Spiegel Classic nach nur einer Ausgabe vom Markt genommen worden (MEEDIA berichtete). Nun ereilt die Hamburger dem Vernehmen nach die nächste Hiobsbotschaft, diesmal aus Hessen, wo die TV-Zeitschrift am 5. und 19. Mai in den Handel kam. Obwohl Nummer zwei noch bis Ende der Woche in den Regalen liegt, ist der Versuch aus Sicht von Marktbeobachtern gescheitert. Händler berichten, dass die Nachfrage nach den Spiegel-Fernsehheften extrem überschaubar gewesen sei. Interne Hochrechnungen der Konkurrenz, die MEEDIA vorliegen, deuten darauf hin, dass Spiegel Fernsehen aufgrund der geschätzten Abverkäufe bei einem bundesweiten Erscheinen ein Verkaufspotenzial von lediglich rund 15.000 Heften hätte – eine desaströse Größenordnung angesichts des Massenpublikums, das TV-Titel trotz strukturell schrumpfender Zahlen immer noch erreichen.

Mit Spiegel Fernsehen hatte der Spiegel Verlag versucht, in einem hart umkämpften Segment Fuß fassen. „Das 14-täglich erscheinende Fernsehmagazin vereint das Beste aus 14 Tagen linearem Programm (vor allem Filme & Serien und Dokumentationen) mit Empfehlungen aus dem Streamingbereich sowie Hintergrundberichterstattung und ausführlichen Interviews zu einem Magazin für gutes Fernsehen“, lautete das Konzept der Blattmacher. Linear plus Streaming – Spiegel Fernsehen positionierte sich so als Hybrid-Programmie, gemeinsam entwickelt von Spiegel und Spiegel Online. Redaktionell verantwortlich sind Spiegel-Wirtschafts-Vize Markus Brauck und Christian Buß aus dem Kulturressort von Spiegel Online. Als Dienstleister für den täglichen Programmteil wurde die Klambt Programmzeitschriften GmbH geheuert. 188 Seiten inklusive Umschlag umfasste das Heft, davon rund 60 Seiten Mantel-Inhalte. Der Copypreis der Testhefte lag bei 2,60 Euro.

Trotz aller Hoffnung, die das Spiegel-Management um Geschäftsführer Thomas Hass mit dem Programmie verknüpft, herrschte beim Launch überwiegend Skepsis vor. „Die Realität im Segment der TV-Programmies ist hart, alles andere als ein schnelles Scheitern des Spiegel-Anlaufs wäre ein Marktwunder“, analysierte MEEDIA nach der Heftpräsentation Anfang Mai und schrieb zur Begründung: „Das liegt aber nicht daran, dass dieser Print-Sektor übersättigt wäre (was er ist), und auch nicht daran, dass Spiegel Fernsehen redaktionell ein schlecht gemachtes Heft wäre (was es nicht ist). Die Leute vom Spiegel können ohne jede Frage Journalismus. Was sie – das legen das gescheiterte Classic ebenso nahe wie das jetzt vorgelegte Fernsehmagazin – offenbar nicht so gut können: eine neue Print-Marke schaffen, die so stimmig und attraktiv ist, dass sie eine stabile Käuferschaft zu binden imstande wäre.“ Und weiter: „Statt nur über die linearen TV-Programme will das Heft auch ausgiebig über Streaming informieren und damit über ein Bewegtbild-Angebot, für das es zweifelsohne ein wachsendes Interesse gibt. Der Denkfehler liegt im Konzept: Dass Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime Video boomen, hat nicht zwangsläufig zur Folge, dass dies auch für ein Printmagazin zum Thema gilt. Auch wenn abermillionen Menschen Festnetztelefone, das Internet, Google, Ebay oder Facebook täglich nutzen, haben sich dazu keine themenbegleitenden Zeitschriften dauerhaft etablieren können. Für ein Thema wie Streaming, die wohl wichtigste, weil innovative Säule von Spiegel Fernsehen, hätte es auch eines innovativen Mediums bedurft. Genau das ist Spiegel Fernsehen nicht, sondern eine Zeitschrift klassischen Zuschnitts, für die es unterm Strich keine klaren Kaufargumente gibt.“

Der Spiegel hatte angekündigt, bis zum Herbst über einen bundesweiten Verkauf von Spiegel Fernsehen entscheiden zu wollen. Dazu wird es allem Anschein nach nicht kommen; ein Grosso-Insider nannte die Vorstellung, dass das Fernseh-Heft angesichts der bisherigen Kiosk-Zahlen regelmäßig erscheinen könne, „geradezu grotesk“. Man gehe davon aus, dass die Zeitschrift gestoppt werde. Der Spiegel Verlag äußerte sich zu dem Thema auf Anfrage von MEEDIA bislang nicht.