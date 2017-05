Fußball-Bundesliga

Relegation

Das Erste, 20.15 Uhr, Fußball





Relegation Rückspiel: Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig belegte den dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Gegen die favorisierten "Wölfe" hoffen die Braunschweiger auf Treffer von Torjäger und Routinier Domi Kumbela, der in dieser Saison 13 Tore erzielte. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht war nach der Hinrunde noch Tabellenführer gewesen, musste in der Rückrunde jedoch Stuttgart und Hannover vorbeiziehen lassen.

© ZDF/Gordon Muehle Der Mann ohne Schatten

ZDF, 20.15 Uhr, Thriller



Es ist ein kein alltäglicher Auftrag für den Berliner Anwalt, Frauenheld und Lebenskünstler Joachim Vernau: Er soll in Havanna nach einem Mann suchen, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Katherina Gebhardt ist die Schwester des Verschwundenen. Ihr Bruder Martin ist 1980 angeblich in die DDR "emigriert", dort aber nie angekommen. Stattdessen erreichen sie alle Jahre wieder Hinweise darauf, dass Martin noch lebt, mal in Kuba, mal in den USA. Nun muss sie das Haus, ihr gemeinsames Erbe, verkaufen, und bittet Vernau um Kontaktaufnahme zu dem Mann in Havanna.

Wer wird Millionär?

RTL, 20.15 Uhr,



Nach dem "Promi-Special" am vergangenen Montag lädt Günther Jauch zur letzten Ausgabe vor der Sommerpause.

© 2016 Warner Brothers Lethal Weapon

Sat.1, 20.15 Uhr, Actionserie



Harte Bandagen - Als der vielversprechende Quarterback Jesse Raines und sein Cousin Steve eine Party verlassen, wird auf ihr Auto geschossen. Steve wird tödlich getroffen. Offenbar wollte ihn jemand aus dem Weg räumen - vermutlich Benny Barns: Der Talentscout hatte große Pläne mit Jesse, doch Steve hatte dabei kein gutes Gefühl. Riggs und Murtaugh finden bald heraus, dass nicht Barns hinter dem Attentat steckt, sondern eine Person, die Jesse sehr nahe steht.

© Warner Bros. Television The Big Bang Theory

ProSieben, 20.15 Uhr, Sitcom



Werfen wie ein Mädchen - Howard wird als Astronauten die besondere Ehre zuteil, den ersten Wurf in einem wichtigen Baseballspiel übernehmen zu dürfen. Dabei gibt es nur ein Problem: Er ist für jeglichen Sport total ungeeignet und befürchtet, sich vor den Augen der gesamten Zuschauer zu blamieren. Sheldon geht Penny und Leonard damit auf die Nerven, dass er seine Beziehung zu Amy als die viel bessere im Vergleich zu der von Penny und Leonard darstellt.

X-Men - Der Film

kabel eins, 20.15 Uhr, SciFi-Action



Die mit besonderen Talenten ausgestatteten Mutanten müssen sich auf der Erde nicht nur gegen die Menschen behaupten. Sie bekämpfen sich auch untereinander: Ein Teil von ihnen will friedlich mit den Menschen leben, der andere will sie unterwerfen. Mutant Xavier und seine Schützlinge, die X-Men, schlagen sich auf Seiten der Menschen.

© WDR/Klaus Görgen Hart aber fair

Das Erste, 22.45 Uhr, Polittalk



Der Fußball und das Geld - macht der Kommerz den Sport kaputt? - Milliarden für die Fernsehrechte, viele Millionen für die Spieler: Der Fußball wird zur reinen Geldmaschine. Geht so der Spaß am Spiel kaputt? Und haben neben dem Megaspektakel Fußball andere Sportarten überhaupt noch Chancen? Die Gäste: Edmund Stoiber, CSU, Aufsichtsratsmitglied FC Bayern München AG; ehem. Bayerischer Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender; Marcel Reif, Sportexperte und Journalist; Willi Lemke, Ex-Manager und Aufsichtsratsvorsitzender vom SV Werder Bremen; Axel Balkausky, ARD-Koordinator für Sport; Betty Heidler, Ex-Hammerwerferin; Olympia-Silbermedaillengewinnerin und Weltmeisterin

©ZDF/NyklyN Mo Hayders - Die Behandlung

ZDF, 22.15 Uhr, Thriller



Polizist Nick Cafmeyer ist in Antwerpen auf der Jagd nach einem Kindermörder. Dabei vermischt sich ein Trauma aus seiner Kindheit mit den Fakten des aktuellen Falls. Allmählich kommt er einem Netzwerk von Pädophilen auf die Spur, das im Zusammenhang mit dem Schicksal seines Bruders Björn stehen könnte. Der packende Thriller basiert auf einem Bestseller der englischen Autorin Mo Hayder. Seit seinem neunten Lebensjahr leidet Ermittler Nick Cafmeyer (Geert Van Rampelberg) unter dem Verlust seines jüngeren Bruders Björn, der beim gemeinsamen Spielen an den Bahngleisen entführt wurde. Sein sadistischer Nachbar Plettinckx (Johan Van Assche), der damalige Hauptverdächtige, terrorisiert den Polizisten mit vermeintlichen Hinweisen auf Björns Schicksal. Trotz dieses Traumas beginnt Cafmeyer in einem verstörenden Fall zu ermitteln, bei dem es auch um eine Kindesentführung geht. Familie Simons wurde drei Tage lang gefesselt in ihrer Wohnung festgehalten...

© TM 2010 CBS Studios-Inc Hawaii Five-0

Sat.1, 22.10 Uhr, Krimiserie



Der Augenzeuge - Die alleinerziehende Vanessa Diaz wurde in ihrem Haus erschossen. Als Gerard Hirsch den Tatort reinigen will, läuft er dem vermeintlichen Täter in die Arme. Five-0 findet bald heraus, dass der Mann, der vor Ort war, Vanessa nicht getötet hat - allerdings hat er den Mord beobachtet. Seine Aussage bringt Five-0 auf die richtige Spur, und die führt einmal mehr zum Shioma-Clan und Gabriel Waincroft.