trending: Helene Fischers Pfeifkonzert, die Stärke der Ost-Clubs auf Facebook, AfD vs. Käßmann und Francesco Tottis Abschied

Die beiden Ereignisse, die am Wochenende in Deutschland die größten Wellen in den sozialen Netzwerken schlugen, waren der evangelische Kirchentag in Berlin und das DFB-Pokal-Finale – ebenfalls in Berlin. Zum Kirchentag kommen wir gleich in der Rubrik #trending // Wahljahr 2017 – denn es ging bei dem Aufreger-Thema um Politik. Zunächst zum Pokal-Finale. Borussia Dortmund gewann gegen Eintracht Frankfurt das Endspiel, aber die meisten redeten stattdessen über Helene Fischer und den SC Freiburg.

Helene Fischer – Sie haben es natürlich längst mitbekommen – wurde in der Halbzeitpause bei ihrem Playback-Auftritt ausgepfiffen. Es gab im Anschluss viele Artikel, die sich damit auseinander setzten, inklusive Verschwörungstheorien um den Ton im Fernsehen, das nur die Musik übertrug – und keine Pfiffe. Direkt am Samstag sammelte die Welt genau damit über 20.000 Likes, Reactions, Shares, Kommentare und Retweets bei Facebook und Twitter ein – mit dem Artikel, der zunächst „Pokalfinale: Helene Fischer brutal ausgepfiffen – TV regelt Ton runter“ hieß. Das „TV regelt Ton runter“ verschwand später aus der Headline.

Platz 2 der DFB-Pokal-Artikel ging an den SC Freiburg. Die Meldung des Clubs, dass man dank der Frankfurter Niederlage nun in der Qualifikation zur Europa League antreten darf, kam auf fast 13.000 Interaktionen. Immerhin: Rang 3 der Stories rund um das Pokal-Finale drehte sich dann doch um die Protagonisten aus dem Finale: Die Ruhr Nachrichten sammelten mehr als 9.300 Likes & Co. mit dem „Liveticker zur Pokalsieg-Party“ ein.