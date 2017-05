Neue Twitter-Tiraden: Donald Trump teilt wieder gegen „Fake News“-Medien aus

Von

Die Enthüllung überrascht nicht wirklich: Wie das News-Portal Axios berichtet, hat Donald Trump genau eine App auf seinem iPhone installiert – Twitter. Damit stellt er jedoch eine ganz Menge an: Seine Tweets seien am Ende dafür verantwortlich gewesen, dass der 70 -Jährige heute im Weißen Haus sitzt, glaubt Trump – was Twitter-Mitgründer Ev Williams sehr bedauert.

Trumps erste Auslandsreise, bei der der neue US-Präsident erneut ins Fettnäpfchen trat, dürfte die Sorgen seiner Kritiker kaum zerstreut haben – im Gegenteil.

Ein neues Kräftemessen beim Handschlag, bei dem Trump mit dem neuen französischen Premierminister Macron nicht gut aussah, erneute Deutschland-Schelte („Die Deutschen sind sehr, sehr böse“) und ein Konfrontationskurs beim Klimawandel – selten verlief ein NATO- und G7-Gipfel so unharmonisch wie in den vergangenen Tagen.

Für Trump waren es dennoch erfolgreiche Tage, wie der US-Präsident seine Twitter-Follower wissen ließ:

Just returned from Europe. Trip was a great success for America. Hard work but big results! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Kaum zu Hause angekommen, widmete sich Trump aber schnell wieder nationaler Politik, die nach den Ermittlungen in der Russland-Affäre immer mehr zum Problem für den neuen Präsidenten werden dürfte – die Nachrichtenlage hatte sich dazu in den letzten Tagen zugespitzt.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Nun rechnet Trump ab. In gleich drei Tweets knöpfte sich Trump seinen Intimfeind vor – die von ihm sogeannten „Fake News“-Medien. Trumps Vorwurf: Die neuesten Enthüllungen hätten keine Substanz, weil namentliche Quellen fehlen würde.

Whenever you see the words ’sources say‘ in the fake news media, and they don’t mention names…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Dass es seit jeher zum journalistischen Handwerk gehört, Quellen, die namentlich nicht genannt werden wollen, zu schützen, scheint Trump bewusst zu vergessen. Fehlt der Zitatgeber, sei die Quelle möglicherweise „Fake News“, so der Vorwurf des US-Präsident.

….it is very possible that those sources don’t exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Das (Medien-)-Echo ließ nicht lange auf sich warten. Die New York Times-Reporter Maggie Haberman und Glenn Trust erinnerten den Multimilliardär daran, dass er in der Vergangenheit selbst Quellen erfunden habe – etwa in den 90er-Jahren, als er der New York Post unter den Pseudonymen John Barron und John Miller Informationen zugespielt hatte – über sich selbst, um in einem besseren Licht zu erscheinen.

3 correctives 1) @potus created false identities to leak in the 90s 2) he loved anti-Clinton leaks/Wikileaks 3) he’s been dodging reporters https://t.co/9cUFaIhN6e — Glenn Thrush (@GlennThrush) May 28, 2017