Bundeswehr-Serie bald im Free-TV: RTL II nimmt YouTube-Reihe „Die Rekruten“ ins Programm

Auf YouTube ein Hit, im Free-TV- ein Zusammenschnitt: RTL II hat sich die Rechte an der Bundeswehr-Serie "Die Rekruten" gesichert und will "bald" eine Zusammenfassung der Reality-Reihe zeigen, in der über die Ausbildung junger Soldaten berichtet wurde. Die Bundeswehr hat die Serie produziert, um neue Rekruten anzuwerben. Darüber hinaus sei im Herbst "eine völlig neue Serie" auf YouTube geplant, wie die Bundeswehr nun angekündigt hat.