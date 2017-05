© rbb/Max Kohr Polizeiruf 110

Das Erste, 20.15 Uhr, Krimireihe



Einer für alle, alle für Rostock - Der Mord an einem Fußballfan führt Alexander Bukow und Katrin König in die Ultraszene in Rostock. Schnell finden sich Tatverdächtige, die im Zusammenhang mit einem älteren Fall schon einmal straffällig wurden. Damals hatten sie einen Polizisten bei einem Fußballspiel ins Koma getreten. Aber warum wird ein Kumpel aus den eigenen Reihen getötet? Wer könnte ein Motiv haben?

© ZDF/Maxime Tschanturia Fluss des Lebens - Geliebte Loire

ZDF, 20.15 Uhr, Romanze



Für Romy, gerade aus dem Gefängnis entlassen und von der Liebe enttäuscht, ist es das perfekte Angebot im richtigen Moment: Eine alte Dame bietet ihr an, sie zur Alleinerbin zu machen. Johanna Langhoff stellt jedoch eine Bedingung: Romy muss sie auf ihrer letzten Reise an die Loire begleiten. Obwohl die beiden Frauen wie Feuer und Wasser sind, lässt sich die desillusionierte Romy auf das Abenteuer ein. Romy glaubte, endlich mit Kay das Glück ihres Lebens gefunden zu haben. Doch als sie nun nach einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen wird, muss sie erfahren, dass er ein Kind mit einer anderen hat. Da kommt die Reise an die Loire gerade recht, auch wenn es Romy auf die Nerven geht, dass Frau Langhoff noch immer von ihren Erinnerungen zehrt. Als junge Frau verlebte sie mit ihrem französischen Geliebten unvergessliche Sommer an der Loire. Das Glück fand jedoch ein jähes Ende, als Frau Langhoff eines Tages die überraschende Nachricht vom Tod ihres geliebten Henri erhalten musste. Auch Pierre, der französische Kapitän des Schiffes, mit dem Romy und Frau Langhoff Seitenkanäle der Loire hinunter reisen, ist gezeichnet von der Liebe. Das heißt aber noch lange nicht, dass er deswegen seine französische Leichtigkeit verloren hätte. Und so begeben sich drei doch sehr unterschiedliche Menschen auf eine gemeinsame Reise, bei der Romy zum ersten Mal erfährt, was es heißt, als Mensch seiner selbst wegen geschätzt zu werden. Erst mit diesem neuen Lebensgefühl schafft es Romy schließlich, über ihren Schatten zu springen und der alten Dame zur Seite zu stehen, als diese völlig überraschend erfahren muss, dass ihr ganzes Leben auf einer Lüge basiert.

© RTL/Andreas Friese Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland

RTL, 20.15 Uhr, Show



SPIEGEL TV bereitet für die dreistündige Sendung "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland" beispielsweise folgende Themen vor: Die aktuelle Nummer 1 der deutschen Albumcharts: Schlagerstar Helene Fischer. Gottschalk spricht mit ihr über ihre einzigartige Karriere und das Phänomen von allen geliebt zu werden. Am 01.Juni startet der Kinoblockbuster "Baywatch" in Deutschland. Auf Gottschalks Sofa sitzen die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen Kelly Rohrbach und Alexandra Daddario. Außerdem ist "Mr. Baywatch" David Hasselhoff dabei. Deutschland einig Einbruchland: alle 189 Sekunden wird in Deutschland eingebrochen. Let's Dance Juror Jorge Gonzáles ist schon 2x Opfer eines Einbruches geworden und spricht über das traumatische Erlebnis. Eine Berliner Familie wettet gegen Gottschalk, dass ihr Haus so sicher sei, dass man nicht einbrechen könnte. Ein Profi-Einbrecher probiert es live aus. Adel Tawil performt seinen Nummer 1 Hit "Ist da jemand?" live im Studio. Was bewegt Deutschland? Diese Frage stellen sich Carolin Kebekus und Thomas Gottschalk. Sind es eher die ersten 100 Tage Donald Trump oder die Gleichstellung von Mann und Frau? Das bedingungslose Grundeinkommen: Machen 1.000 Euro im Monat faul oder motivieren sie zu Höchstleistungen? Sahra Wagenknecht und Bestseller Autor Marc Friedrich ('Der Crash ist die Lösung') diskutieren mit einer Frau, die ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat ohne Bedingung zur Verfügung hatte. In der Sendung wird außerdem ein Grundeinkommen verlost. Sie sind echte Weltstars und füllen mit ihrer "Aero-vederci-Tour" die großen Stadien. Am 30.5. gastiert Aerosmith auf der Berliner Waldbühne. Steven Tyler und Joe Perry sitzen vorher auf Gottschalks Sofa. Zehn Jahre Smartphone, Generation 'Kopf unten'. Die Youtubestars "Lochis" sind im Netz groß geworden. Schauspielerin Janine Kunze ist als Mutter sehr besorgt. Verblöden wir alle - wie Bestseller Autor Alexander Markowetz ('Der digitale Bournout') sagt? Gottschalk hat den Test gemacht und einem der Lochis für 24 Stunden das Smartphone weggenommen. Jean Paul Gaultier ist ein weltberühmter Designer, der zwei Mal im Jahr beweisen muss, dass ihm die Kreativität nicht ausgeht. Wie fühlt sich das an und was treibt ihn an? Kürzlich erst hat er die Berliner Erfolgsrevue "The One" im Friedrichstadtpalast mit Kostümen ausgestattet. Mit einer exklusiven Performance gastiert das Ensemble bei 'Mensch Gottschalk'. Frankreichs neuer Präsident und seine Frau trennen 24 Jahre Altersunterschied. Dass Liebe kein Alter kennt, beweisen im Gespräch mit Gottschalk: Caroline Beil und Philipp Sattler sowie Nathalie Volk und Frank Otto. In Einspielfilmen wirken unter anderem mit: Guido Maria Kretschmer, Steven Gätjen, Frank Buschmann, Daniela Katzenberger, Götz Werner, H.P. Baxxter und Isabel Edvardsson sowie Außenminister Sigmar Gabriel.

©-SAT.1/Stefan Hobmaier It's Showtime! Das Battle der Besten

Sat.1, 20.15 Uhr, Talentshow



Hier sind Spitzenleistungen garantiert: Ob mit speziellen Showeinlagen oder sportlichen Höchstleistungen - in der von Annemarie und Wayne Carpendale moderierten Show treten wahre Meister ihres Fachs in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, um die Besten der Besten zu ermitteln. Das letzte Wort haben Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha. Die prominent besetzte Jury bewertet die Darbietungen der Talente.

Mortdecai - Der Teilzeitgauner

ProSieben, 20.15 Uhr, Krimikomödie



Kunstkenner Charlie Mortdecai muss sich etwas einfallen lassen, um seinen extravaganten Lebensstil weiterführen zu können. Die letzten nicht ganz sauberen Deals des schrägen Bonvivants sind allesamt geplatzt, so dass ein nicht unerheblicher Schuldenberg so langsam aufs Gemüt drückt. Da kommt der Auftrag des britischen Geheimdienstes gerade recht, ein geheimnisvolles Gemälde wieder aufzutreiben. Zusammen mit seinem schlagkräftigen Hausdiener Jock begibt sich Mortdecai auf Spurensuche in den USA und trifft dabei auf den einen oder anderen nicht ganz so charmanten Gegenspieler...

© kabel eins Die spektakulärsten Kriminalfälle

kabel eins, 20.15 Uhr, Reportagereihe



Dem Verbrechen auf der Spur - Reale Verbrechen, die in der breiten Öffentlichkeit für Aufsehen und Bestürzung sorgten, werden hier noch einmal aufgerollt. Mit der Hilfe von beteiligten Experten wird geklärt, was sich wirklich zugetragen hat und welche Erkenntnisse bei der Aufklärung der Fälle von entscheidender Bedeutung waren.

Die Firma

RTL2, 20.15 Uhr, thriller



Den Job hat sich Harvard-Absolvent Mitch McDeere sicher anders vorgestellt: Sein neuer Arbeitgeber, eine renommierte, gut zahlende Anwaltskanzlei, steckt mit der Mafia unter einer Decke. Das FBI weiß Bescheid und will Mitch zur Kooperation zwingen. Doch er spielt sein eigenes Spiel...

Promi Shopping Queen - Fashion Bag

VOX, 20.15 Uhr, Show



Motto: "Drunter und drüber - Style sexy Wäsche sichtbar!" - Die Teilnehmerinnen wagen ein neues Experiment innerhalb der Styling-Doku, denn Guido verkündet diesmal nicht nur das Motto, sondern packt für jede Promi-Dame eine ganz persönliche Fashion Bag. Darin finden die Fashionistas ganz individuelle und auf sie zugeschnittene Accessoires, die sie für ihr finales Outfit verwenden bzw. interpretieren können. Diesmal also unter erschwerten Bedingungen.

© 2008 Accidental Husband Intermediary Zufällig verheiratet

SIXX, 20.15 Uhr, Komödie



Bei Partnerschaften kennt Emma sich aus. Glaubt sie zumindest, denn ihr Job ist es, Menschen im Radio Ratschläge zum Thema zu geben. Doch eines Tages muss sie sich selbst helfen, denn ein durch ihre Schuld verlassener Mann rächt sich: Patrick lässt im World Wide Web verlauten, er sei mit Emma verheiratet - zum Missfallen ihres Verlobten...

The Brain - Das menschliche Gehirn

Servus TV, 20.15 Uhr, Dokureihe



Wer bin ich? - Der renommierte amerikanische Neurowissenschaftler Dr. David Eagleman befasst sich in dieser Episode mit der Frage, wie Gedanken entstehen. Er untersuchte beispielsweise die Erinnerung als einen wichtigen Baustein des menschlichen Selbst und zeigt dabei, dass Erinnerungen kein wahrheitsgemäßes Protokoll der Vergangenheit darstellen, sondern fehlbar und oft unzuverlässig sind.

© NDR/Wolfgang Borrs Anne Will

Das Erste, 21.45 Uhr, Polittalk



In der Talkrunde geht es neben Politik auch um wirtschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Trends. Dazu werden Politiker und Experten sowie von den jeweiligen Themen betroffene Nicht-Prominente eingeladen, um emotional miteinander zu diskutieren.

© ZDF/Rachel Joseph Inspector Banks

ZDF, 22.00 Uhr, Krimireihe



Die Toten im Fluss - Anaan Kamel liegt ermordet im Kanal. Ihr Bruder Bilal hatte sie wegen Gottlosigkeit attackiert. Und ihr Mann Raheel hat Marcus Leyton eine Affäre mit Anaan unterstellt und ihn entlassen. Raheel Kamel hatte Leyton als Kronzeugen im Prozess gegen den skrupellosen Geldverleiher Lewis Hargreaves kennengelernt und ihn unter neuer Identität eingestellt. Banks und sein Team finden Leyton nur als Leiche, offensichtlich vom selben Täter erschossen wie Anaan. Dank einer Zeugenaussage kann der flüchtige Mörder identifiziert werden, und es gibt Hinweise auf den Auftraggeber: Lewis Hargreaves. Aber dann verdichten sich Verdachtsmomente gegen den Anwalt Kamel und lenken den Fall in eine neue, sehr intime Richtung.