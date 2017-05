© SWR Brennpunkt: Unberechenbarer Partner

Das Erste, 20.15 Uhr, Magazin



Unberechenbarer Partner – Trump im Kreis der G7

Moderation: Christian Nitsche

© ARD Degeto/Mona Film/Petro Domenigg Für dich dreh ich die Zeit zurück

Das Erste, 20.25 Uhr, Liebesdrama



Für Hartmut (Erwin Steinhauer) ist seine Ehefrau Erika (Gisela Schneeberger) die Liebe seines Lebens. Mit aller Kraft stemmt er sich gegen ihre Alzheimer-Erkrankung. Merkzettel und alte Fotoalben sollen helfen, die Lücken in ihrem Gedächtnis wieder zu schließen. Hartmuts Geduld wird oft auf die Probe gestellt, vor allem, wenn die eigene Frau eher seinen Nachbarn Jochen (Wolfgang Böck) wiederkennt als ihren eigenen Mann. Den Rat der Ärztin (Doris Hindinger), seine Frau endlich in eine Betreuungseinrichtung zu geben, lehnt Hartmut empört ab. Wie ein Wunder erscheint es ihm, als Erika beim Klang von alten Disco-Hits spontan anfängt zu tanzen, als ob sie niemals einen Tanzschritt vergessen hätte. Obwohl sie danach wieder zurück in ihre eigene Welt fällt, erkennt Hartmut seine Chance. Wenn er es schaffen würde, die Zeit zurückzudrehen, könnte er seiner großen Liebe Erika noch einmal bewusst ganz nahe sein. So lässt er die 70er mit psychedelischen Tapeten und Disco-Musik wieder aufleben und gestaltet ihre gemeinsame Wohnung um. Während Sohn Thomas (Simon Schwarz) seinen Vater für verrückt erklärt, glaubt Enkelin Helena (Ella Rumpf) an Opas unkonventionelle Idee. Doch bei Erikas Reise in die Vergangenheit kommen Familiengeheimnisse ans Licht, die besser in Vergessenheit geblieben wären.

© ZDF/Jacqueline Krause-Burberg Die Chefin

ZDF, 20.15 Uhr, Krimireihe



Versprechen - Der Banker Dirk Brockhausen meldet sich panisch bei Vera Lanz: Er fürchtet um sein Leben. Kurze Zeit später ist er tot. Die Kommissarin will herausbekommen, ob sein Fall etwas mit der Entführung und Ermordung seiner Frau vor vier Jahren zu tun hat. Bei der Suche nach der Wahrheit muss sich Vera mit ungeklärten Fakten des damaligen Falls und einem unschuldig Inhaftierten herumschlagen.

Let's dance

RTL, 20.15 Uhr, Show



Über Wochen tanzte sich Leichtathlet und Paralympics-Sieger Heinrich Popow in die Herzen der Zuschauer, nun muss der 33-Jährige die Show verletzungsbedingt verlassen. Aufgrund einer Entzündung im Stumpf und Verdacht auf einen Sehnenriss in der rechten Schulter haben ihm die Ärzte von der weiteren Teilnahme bei „Let’s Dance“ abgeraten. Für ihn tritt Giovanni Zarrella an, der am vergangenen Freitag eigentlich ausgeschieden war. Schon zu Beginn der Show war Giovanni Ersatzmann.

© Sat.1 LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids

Sat.1, 20.15 Uhr, Show



Streber oder Klassenclown - wie haben sich unsere Promis in der Schule geschlagen? Und was ist von dem damals erlernten Stoff noch hängengeblieben? Comedian Luke Mockridge macht die Probe aufs Exempel und lässt die Schulglocken wieder läuten. In verschiedenen Fächern müssen die Gäste gegen Schüler antreten und unter Beweis stellen, dass die vielen Jahre Unterricht doch nicht ganz umsonst waren.

Wolverine- Weg des Kriegers

ProSieben, 20.15 Uhr, Action



Rückblick ins Jahr 1945: Die Amerikaner wollen mit der neu entwickelten Atombombe den 2. Weltkrieg endgültig beenden. Bei der Detonation in Nagasaki ist auch Logan vor Ort und rettet dem Japaner Yashida das Leben. Diese Tat holt Logan nun wieder ein, als er in seinem Exil Besuch bekommt und gebeten wird, nach Japan zu reisen, um den sterbenskranken Yashida zu treffen. Dieser erhofft sich durch die Übertragung Wolverines übernatürlicher Fähigkeiten sein eigenes Leben retten und den Mutanten zu einem Normalsterblichen machen zu können...

© 2014 CBS Broadcasting Inc. Navi CIS New Orleans

kabel eins, 20.15 Uhr, krimiserie



Der Köder - Bei der Detonation eines Sprengsatzes verlieren zwei Besucher einer Charity-Veranstaltung ihr Leben. Unter den vielen Verletzten befindet sich auch Laurels neuer Freund Orion, dessen Überleben alles andere als sicher ist. Die hochrangige Besetzung der Gala lässt mehrere mögliche Verantwortliche für den Terrorakt ins Visier der Fallanalytiker geraten. Eine Gruppierung, deren Kopf im Kittchen sitzt, landet schließlich auf der Fahndungsliste ganz oben...

Inside Man

RTL2, 20.15 Uhr, Thriller



Die Gauner um Dalton Russel haben eine scheinbar wasserdichte Taktik entwickelt, um ein Geldinstitut in New York auszuräumen. In Handwerkeranzügen bringen sie Mitarbeiter und Kunden in ihre Gewalt und stecken auch sie in Arbeitszeug. Doch offensichtlich hat ihr Plan auch Schwächen...

Chicago Fire

VOX, 20.15 Uhr, Dramaserie



Ende mit Schrecken - Die Mitglieder der Feuerwache 51 sind entsetzt, als Captain Patterson Anstalten macht, sich Chief Bodens Position zu sichern. Das Team beschließt, an der Aufklärung von Bodens Fall mitzuarbeiten. Als Severide herausfindet, wo sich Serena aufhält, fahren der Chicago PD Officer Atwater und der Officer Ruzek zum Lake Carlyle, um sie zur Rede zu stellen und erhalten Hinweise zu Bodens Fall.

© Pierre Javaux Productions/ARTE France Verschollen in Kolumbien

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren hat Michel nichts mehr von seinem Sohn Etienne gehört. Michel lebt seitdem zurückgezogen und hat einzig bei seiner Arbeit als Schweißer auf der Schiffswerft einige soziale Kontakte. Von einem alten Freund und Kollegen erfährt Michel, dass der verschwundene Etienne nach viel Geld gefragt hatte. Er wird unruhig und beschließt, sich auf die Suche nach Etienne zu machen. Weit weg von seinem vertrauten Leben, versucht er sich inmitten des wilden, pulsierenden Kolumbien zurechtzufinden. Kaum in Bogotá angekommen, wird Michel ausgeraubt und alles, was ihm bleibt, ist sein Pass. Bei der Polizei fahndet er nach seinem Sohn, doch es gibt keine Hinweise auf seinen Verbleib. Auf der Straße trifft Michel auf die junge Schweizerin Charlie, der er sich kurzerhand anschließt, um mit dem Bus nach Norden zu fahren. Während seine Reisegenossin in der Stadt zurückbleibt, zieht Michel allein weiter an die Strände eine Freundin von Charlie hatte seinen Sohn an der Küste gesehen. Nach einer abenteuerlichen Dschungelwanderung landet Michel in einer Strandbar. Keiner kennt seinen Sohn. Allein unter den die Nächte durchfeiernden Jugendlichen, ist er an den Traumstränden der Küstenregion der Verzweiflung nahe. Dank Charlie erfährt er jedoch, dass die Freundin eines durchgereisten Franzosen in Santa Marta Schmuck verkauft. Als Michel sie aufspürt, ist Etienne nicht mehr bei ihr er hat sie verlassen, um die Kogi-Indianer beim Kampf gegen eine quer durch den Dschungel geplante Straße zu unterstützen. In einem wegen der Aufständischen militärisch abgesperrten Gelände der Sierra Nevada findet Michel schließlich seinen Sohn. Er ist verletzt und krank, möchte sich jedoch nicht behandeln lassen. Wird Michel ihn überzeugen können, mit ihm zu kommen?

© ZDF/Willi Weber heute-show

ZDF, 22.30 Uhr, Nachrichtensatire



Nachrichtensatire mit Oliver Welke - Die "heute-show" stellt die Welt der TV-Nachrichten auf den Kopf. Satirisch, witzig, bissig kommentiert Oliver Welke die aktuellen Fernsehbilder aus Politik und Nachrichtensendungen. Die "heute-show" mit Anchorman und Team bietet gutgelauntes Politainment, unterhaltend und geistreich zugleich. Wahlkampfparolen werden seziert, hohle Phrasen entlarvt oder das Fachchinesisch unserer Volksvertreter humorvoll übersetzt.