„Der große Krieg beginnt“: Neuer „Game of Thrones“-Trailer begeistert das Social-Web

Es wird heftig – und zwar an allen Fronten von Westeros. So viel scheint der neue Trailer zur siebten „Game of Thrones“-Staffel schon einmal zu verraten. Bei den Fans steigt jedenfalls die Vorfreude. Immerhin klickten und teilten sie begeistert den neuen Werbe-Clip zum Serien-Start am 16. Juli.