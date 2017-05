Der 1000 Dollar-Wettlauf: Amazon und Google stehen an der Börse kurz vor historischen Allzeithochs

Der spektakuläre Siegeszug der amerikanischen Großkonzerne der digitalen Wirtschaft geht ungebremst weiter. Das Börsenjahr ist noch nicht einmal zur Hälfte herum, da liegt das Quintett der fünf wertvollsten Unternehmen der Welt, die allesamt aus dem Silicon Valley oder Seattle kommen, schon wieder deutlich zweistellig vorne:

• Apple: + 33 Prozent

• Amazon: + 32 Prozent

• Facebook: + 32 Prozent

• Alphabet: + 25 Prozent

• Microsoft: + 12 Prozent

Die Superlative der großen Fünf der Tech- und Internetwelt nehmen immer enorme Dimensionen an: Fast drei Billionen Dollar (genau: 2950 Milliarden Dollar) beträgt der Börsenwert von Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook zusammen genommen bereits.

Einen besonderen Wettkampf liefern sich unterdessen die beiden wertvollsten Internetkonzerne, die nach der Marktkapitalisierung mehr als 200 Milliarden Dollar trennt. Auf dem Kursticker der Nasdaq könnte Amazon allerdings einen symbolischen Erfolg verbuchen und vor Alphabet die 1000-Dollar-Marke knacken.

Die beide Internet-Pioniere notieren nach Kurszuwächsen im gestrigen Handelsverlauf in Schlagdistanz von weniger als ein Prozent zur magischen Kursschwelle, an die Amazon gestern bereits bei 999 Dollar fast herangerückt war.

Für Google ist die Marke indes nicht Neues: Im Oktober 2013 durchbrach die Suchmaschine erstmals die magische Schwelle, ehe die Aktien kurz danach im Verhältnis 1:2 gesplittet wurden und der Internetriese danach an der Wall Street zur Holding Company Alphabet umfirmierte.

Amazons Höhenrausch setzt auch das historische Kursziel des früheren Internet-Analysten Henry Blodget, der Ende 90er-Jahre bei Merrill Lynch tätigt war, in Perspektive. Der heutige Chefredakteur des Blogkonglomerats Business Insider hatte 1998 Amazon-Aktien mit einem Kursziel von 400 Dollar zum Kauf empfohlen – und war dafür belächelt worden.

Amazon nearing $1000/share. Recall @hblodget’s outlandish $400 target in Dec 98 was equivalent of $66.89/share with today’s share count pic.twitter.com/2pyHEyw0cv

— Eric Jackson (@ericjackson) May 25, 2017