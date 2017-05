Fußball-Bundesliga

Relegation

Das Erste, 20.15 Uhr, Fußball



Relegation Hinspiel: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig - Der VfL Wolfsburg verlor am letzten Spieltag gegen den HSV und rutschte noch auf den 16. Tabellenplatz ab. Die "Wölfe" waren in der ersten Halbzeit durch Knoche in Führung gegangen, Kostic glich aber weniger als zehn Minuten später für die Hamburger aus. Luca Waldschmidt traf in der 88. Minute und sorgte dafür, dass nicht die Hamburger, sondern die Wolfburger in die Relegation müssen.

© ZDF/Britta Krehl Von Erholung war nie die Rede

ZDF, 20.15 Uhr, Komödie



Familie Bundschuh macht Ferien - auf ihre ganz spezielle Art. Die ganze Sippe trifft sich auf Mallorca. Und dann geht alles drunter und drüber. Von Erholung war nie die Rede! Gundula Bundschuh träumt von einem friedlichen Urlaub unter mallorquinischer Sonne, bei der sich vielleicht auch die immer ernster werdenden Probleme mit Ehemann Gerald endlich beheben lassen. Doch da hat sie die Rechnung ohne die skurrile Verwandtschaft gemacht, die auf Einladung ihrer Schwiegermutter Susanne ebenfalls nach Mallorca anreist - im Gepäck jede Menge Neurosen, Heimlichkeiten und den ganz alltäglichen Wahnsinn. Susannes Bruder Hans-Dieter versucht sich immer noch als Esoterik-Schriftsteller und kommandiert seine schwangere Frau Rose herum, während Gundulas Eltern Ilse und Edgar sich dank Edgars Demenzerkrankung unerwartet als Liebespaar neu erleben. Was als harmloser Familienurlaub beginnt, entwickelt sich zu einem emotionalen Abenteuer für alle Beteiligten, das für einige Familienmitglieder tiefgreifende Veränderungen bereithält.

Kindsköpfe II

RTL, 20.15 Uhr, Komödie



Ex-Hollywood-Stern Lenny ist gemeinsam mit seiner Familie in seine alte Heimatstadt zurückgezogen, um den Kindern ein normales Leben zu ermöglichen. Dort warten bereits seine Freunde aus Highschool-Tagen auf ihn, um gemeinsam mit ihm die Stadt unsicher zu machen: Eric, Kurt, Marcus und die anderen Jungs ignorieren die Vorschriften ihrer Frauen, lassen die Arbeit sausen und wollen sich einen Tag lang einfach nur amüsieren. Doch dann geraten sie mit einer streitsuchenden Highschool-Gang aneinander, deren Anführer Andy den Herren des älteren Semesters vor Augen führt, dass sie längst nicht mehr angesagt sind. Das lassen Lenny und seine Freunde nicht auf sich sitzen und zerstören das Clubhaus der Jugendlichen - ein fataler Fehler. Am Abend veranstaltet Lenny eine große Eigthies Party, auf der plötzlich die Highschool-Kids auftauchen und Rache nehmen wollen. Können Lenny und seine Freunde die bedrohliche Situation deeskalieren? Und als wäre das nicht schon Aufregung genug, lässt auch Lennys Frau Roxanne eine Bombe platzen.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Sat.1, 20.15 Uhr, Fantasyfilm



Dobby, eine merkwürdige kleine Kreatur, taucht während der Ferien bei Harry auf und überbringt ihm eine unmissverständliche Botschaft: Wenn er wieder zur Zauberschule fährt, geschieht ihm Böses. Prompt muss Harry sich gegen ein schreckliches Gerücht wehren und einen geheimnisvollen, grauenhaften Bereich aufsuchen.

© Pro Sieben Germany's next Topmodel - by Heidi Klum

ProSieben, 20.15 Uhr, Castingshow



Finale aus der Arena Oberhausen: Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo fahnden nach dem besten weiblichen Nachwuchs-Mannequin der Republik. Für eine Karriere auf den internationalen Laufstegen ist das Gesamtpaket wichtig: Neben makelloser Schönheit, dem Talent, vor der Kamera zu 100 Prozent präsent zu sein, müssen die zum Teil minderjährigen Grazien auch charakterlich gefestigt sein, um sich in der harten Branche durchsetzen zu können.

3 Days to Kill

VOX, 20.15 Uhr, Actionthriller



Ethan Renner erfährt, dass er bald sterben wird. Der unheilbar kranke CIA-Killer will die kurze Zeit, die ihm bleibt, nutzen, um seiner Tochter Zoey näherzukommen. Die 17-Jährige lebt bei ihrer Mutter und kommt ihn besuchen. Doch ausgerechnet jetzt bietet ihm ein zwielichtiger Auftrag eine unerwartete Chance. Wenn er es schafft, den Terroristen "der Wolf" umzulegen, will ihm seine geheimnisvolle Auftraggeberin ein heilendes Medikament zuspielen.

Aus der Mitte entspringt ein Fluss

ServusTV, 20.15 Uhr, Drama



Montana zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Die Brüder Paul (Brad Pitt) und Norman (Craig Sheffer) werden von ihrem Vater (Tom Skerritt) mit religiöser Strenge erzogen. Die Liebe zur Natur und die Kunst des Fliegenfischens soll den Zusammenhalt der Familie gewährleisten. Aber während sich Norman ganz im Sinne seines Vaters entwickelt und studiert, rebelliert Paul. Er verfällt den Frauen, dem Alkohol und dem Glücksspiel. Um die schwierige Beziehung zwischen Vätern und Söhnen geht es in "A River Runs Through It", den Hollywoods Antistar Robert Redford, der dieser Tage seinen 70. Geburtstag feiert, nach einer literarischen Vorlage von Norman MacLean drehte. Brad Pitt durfte hier - zum ersten Mal nach seinem wirkungsvollen One-Night-Stand in "Thelma und Louise" - einen führenden Part übernehmen und sich als hemdsärmeliger Naturbursche präsentieren. Gegen die Konventionen von Hollywoods Mainstreamkino gedreht, präsentiert sich der Film als nostalgisch schwelgerischer Bilderbogen, für den Kameramann Philippe Rousselot einen Oscar erhielt.

Ted

RTL, 22.10 Uhr, Komödie



Das hätte sich John sicher nicht träumen lassen, als er sich einst einen Teddy wünschte und dann, dass dieser zum Leben erwachen soll. Sein Wunsch geht in Erfüllung und für kurze Zeit sind er und sein plüschiger Freund eine Sensation. Mittlerweile ist John erwachsen und sein Teddy auch. Man hat sie längst vergessen, aber beste Freunde sind sie immer noch. Ted hat sich zum fluchenden, kiffenden Nervbolzen entwickelt und John wird von seiner Freundin Lorna vor die Wahl gestellt: sie oder Ted!

© Constantin Film Verleih GmbH Das Parfum – Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders

Sat.1, 23.25 Uhr, Drama



Paris im 18. Jahrhundert. Jean-Baptiste hatte keine leichte Kindheit. Aber er besitzt einen unglaublich feinen Geruchssinn, die ihm eine Stelle bei Parfümeur Baldini verschafft. Nun durch die Arbeit mit Essenzen geschult, packt ihn der Wahn: Er, der selbst keinen Eigengeruch besitzt, will den Duft der Düfte kreiieren. Dafür geht er über Leichen, denn er brauch Aromen junger Frauen...