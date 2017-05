Vox-Show „Sing meinen Song“ startet stark – aber nicht ganz so stark wie 2015 und 2016

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. „Sing meinen Song“ mit starkem Staffelstart – aber klar unter dem Vorjahr

2,05 Mio. Menschen interessierten sich am Dienstag insgesamt für „Sing meinen Song“ auf Vox. Darunter befanden sich 1,28 Mio. 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen mit 7,0% und 12,9% klar über dem Sender-Normalniveau, im jungen Publikum war sogar kein anderer Sender um 20.15 Uhr so stark wie Vox. Dennoch: 2015 und 2016 startete die Show noch besser in die Staffel. So sahen 2016 fast 3 Mio. Leute zu, bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 1,77 Mio. noch herausragendere 15,9%.

2. Vierfach-Sieg für Das Erste – mit Hochs für die Prime-Time-Serien

Im Gesamtpublikum finden sich auf den Plätzen 1 bis 4 ausschließlich Programme des Ersten. Am besten lief es für die Krankenhausserie „In aller Freundschaft“, die ab 21.20 Uhr 5,65 Mio. einschalteten – tolle 19,1%. „Um Himmels Willen“ kam vorher schon auf ähnliche 5,54 Mio. und 18,8%. Für „In aller Freundschaft“ sind die 19,1% der beste Marktanteil seit Oktober, für „Um Himmels Willen“ sind die 18,8% ein Staffel-Rekord. Auf 3 und 4 der Tages-Charts finden sich der Manchester-„Brennpunkt“ und die 20-Uhr-„Tagesschau“ mit 4,93 Mio. und 4,41 Mio. Sehern. Das ZDF erreichte mit den „Tricks der Gesundheitsbranche“ nur 2,63 Mio. und 8,9%, landete damit aber immer noch vor sämtlichen Privatsendern.

3. RTL siegt mit „GZSZ“, blasse Zahlen für ProSieben und Sat.1

Vor „Sing meinen Song“ landeten bei den 14- bis 49-Jährigen einzig „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und die 21.15-Uhr-Folge von „Bones“. „GZSZ“ sahen 1,49 Mio. 14- bis 49-Jährige – ein Marktanteil von 20,6%. „Bones“ kam um 20.15 Uhr auf 1,16 Mio. und 12,2%, um 21.15 Uhr dann auf 1,35 Mio. und 13,1%. ProSieben blieb mit vier Episoden „Simpsons“ ab 20.15 Uhr bei 9,0% bis 10,7% hängen, „Circus Halligalli“ danach bei 8,4%. Den Sat.1-Film „Coming in“ sahen um 20.15 Uhr nur 690.000 14- bis 49-Jährige – miese 7,0%.

