Das Erste, 20.15 Uhr, Thriller



Terroralarm in Berlin. Zwar liegen den Sicherheitsbehörden diverse Informationen über drohende Attentate von Islamisten vor, doch die Detonation eines Sprengsatzes und den Tod vieler Menschen können sie nicht verhindern. In den Fokus der Ermittler gerät Richterin Elke Seeberg (Christiane Paul), die sich schnell einer Hetzjagd ausgesetzt sieht. Kann es wirklich sein, dass ihre Tochter am Attentat beteiligt war? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Elke auf Zusammenhänge in den Verfassungsbehörden, die auch der BKA-Beamte Heinrich Buch (Heino Ferch) nicht einfach hinnehmen will.

ZDF, 20.15 Uhr, Drama



Alice Howland (Julianne Moore) ist eine renommierte Linguistik-Professorin an der New Yorker Columbia Universität. Sie führt eine glückliche Ehe mit ihrem Mann John (Alec Baldwin), einem Arzt, und hat drei erwachsene Kinder. Als Alice merkt, dass ihr Gedächtnis nachlässt, sucht sie einen Spezialisten auf. Aufgrund von Tests und Untersuchungen wird bei ihr eine erblich bedingte, frühe Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert. Einige Zeit später muss Alice ihre Professur aufgeben. Die anspruchsvolle Arbeit mit den Vorlesungen stellte eine zu hohe Belastung dar.

I Like die 2000er

RTL, 20.15 Uhr, Show



In drei Folgen nimmt Moderator Jan Köppen sich die Highlights der Jahre 2000 bis 2009 vor und zeigt uns in einer kleinen Zeitreise, worüber vor zehn Jahren die ganze Welt sprach. "I LIKE die 2000er" lässt die größten Skandale, die emotionalsten Storys, die spektakulärsten Erfindungen und lustigsten TV-Momente Revue passieren. Heute u.a. mit diesen Themen: DSDS - erste Staffel: Deutschland dreht durch. Erste Staffel DSDS. Die Zuschauer flippen aus, die jungen Kandidaten werden zu Stars. "We Have a Dream" wird zur Hymne. Alexander Klaws wird der erste Superstar. Es war eine große, fette Nummer mit Gänsehaut. Alexander: "Es war eine unfassbare Zeit." 9/11 - Anschläge auf das World Trade Center: Am 11. September 2001 fanden nahezu zeitgleich Terroranschläge mit vier entführten Passagierflugzeugen in den USA statt. Zwei Maschinen flogen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, das dritte Flugzeug stürzt auf das Pentagon in Washington und eine weitere Maschine zerschellt nahe Pittsburgh auf einem Feld. Die Zwillingstürme des World Trade Centers stürzen kurz nach den Einschlägen in sich zusammen. Wir begleiten Journalist Vince DeMentri, der live aus den Trümmern in New York berichtet. Euro als Bargeld: Die Nacht auf den 01.01.2002 änderte alles: Der Euro nahm Einzug in Deutschlands Geldbörsen! Bereits eingeführt am 01.01.1999 als "unsichtbare" Währung zur Kontoführung nahm der Euro nun direkten Einfluss auf unser reales Leben. Wir blicken zurück auf die Geburtsstunde einer neuen Währung! Die Trends der 2000er: To go, Moorhuhn, Castingshows, It-Girls, Facebook, Handys, alles war schnell und hat sich verändert, Euro, Beauty (Botox), Metrosexuell

Sat.1, 20.15 Uhr, Wissensmagazin



Wie schaffen es kleine Kapuzineräffchen, das Leben von Querschnittsgelähmten zu erleichtern? Warum sind Spürhunde für Allergiker echte Lebensretter? Und wie schafft es eine Gruppe von Meerschweinchen, für den Lebensunterhalt ihres Herrchens zu sorgen? Diesen und weiteren, teils äußerst kuriosen, Fakten über Haustiere wird in der Sendung auf den Grund gegangen.

ProSieben, 20.15 Uhr, Krankenhausserie



In guten und in schlechten Zeiten - Owen und Amelia behandeln eine spezielle Patientin: Die 95-jährige Elsie Klatch, die sich bei einem Sturz verletzt hat, war einmal eine Top-Chirurgin, sowie auch ihr Ehemann. Stephanie ist voller Ehrfurcht für die Arbeit der Klatches, während Amelia und Owen die Tatsache bewundern, dass das Ehepaar bereits über sechzig Jahre zusammen ist - allerdings jeder für sich, denn noch immer herrscht zwischen den Ehepartnern das große Schweigen. Auch Jackson behandelt keine Unbekannte. Maggies Mutter muss sich einer Mastektomie unterziehen. Als Jackson erfährt, dass Maggie noch immer glaubt, ihre Mutter wolle sich die Brust vergrössern lassen, kommt er in eine schwierige Lage. Muss er Maggie über Dianes Krebserkrankung informieren?

Next

kabel eins, 20.15 Uhr, Actionthriller



Das FBI braucht die Hilfe von Cris, der eine besondere Fähigkeit besitzt: Er kann voraussagen, was in den nächsten Augenblicken geschehen wird - hält dies aber geheim und setzt es nur in seinem Job als Trickartist ein. Als ein paar Gewalttäter einen nuklearen Sprengsatz zünden wollen, muss Cris für die Nation und seine neue Flamme kämpfen.

Rizzoli & Isles

VOX, 20.15 Uhr, Krimiserie



Licht und Schatten - Jane Rizzoli soll einen rätselhaften Mordfall aufklären und braucht dazu wieder einmal die Unterstützung durch ihre Freundin Maura Isles. Die Leiche, die man im Hausflur eines Appartementhauses gefunden hat, passt nämlich nicht zu den Papieren: Der Tote ist nicht der, für den er sich zu Lebzeiten ausgegeben hat. Die beiden Kolleginnen fliegen nach Los Angeles, wo der echte Dan Walsh vor rund zwei Jahren ermordet wurde...

Arte, 20.15 Uhr, Drama



"Amour Fou" ist inspiriert durch das Leben und den Tod des Dichters Heinrich von Kleist und seinen Suizid gemeinsam mit Henriette Vogel. Der Film soll aber kein biografisches Porträt sein, sondern ist als Parabel auf die Ambivalenz der Liebe zu lesen. "Amour Fou" kreist um die Absurdität, die dem Unterfangen, aus Liebe gemeinsam Selbstmord zu begehen, innewohnt. Es geht um den Wunsch, durch die Liebe den unausweichlichen Tod zu überwinden nicht allein sterben zu müssen, sondern zu zweit dem übermächtigen Schicksal entgegenzutreten, indem man gemeinsam den eigenen Tod bestimmt. Absurd daran ist, dass die gemeinsame Tat letztlich nicht gemeinsam sein kann, dass die Liebe wankelmütig ist und jeder letztlich allein stirbt.

Das Erste, 21.45 Uhr, Wirtschaftsmagazin



Das ARD-Wirtschaftsmagazin - Geplante Themen: Hyaluron-Behandlung: Riskante Spritze gegen Falten: Weniger Falten, dickere Lippen - der Markt für Hyaluron-Behandlungen boomt. Immer mehr Verbraucher lassen sich das Medizinprodukt spritzen. Schon zu Dumping-Preisen werden solche Behandlungen angeboten und vor allem Jugendliche angelockt. "Plusminus" deckt auf, wer dahinter steckt. / Cyberattacke: Wo sind die Schwachstellen der Unternehmen? Die weltweite Cyberattacke hat gezeigt, dass Bahnunternehmen, Mobilfunkanbieter und Krankenhäuser sehr schnell gehackt und erpresst werden können. "Plusminus" schaut hinter die Kulissen, wo tatsächlich die Schwachstellen bei Kliniken und Firmen sind und wie sie sich jetzt gegen neue Angriffe wappnen. / Gepanschte Lebensmittel: Die Tricks der Fälscher: Olivenöl, Haselnüsse, Mozzarella, Balsamico - europaweit panschen Kriminelle Lebensmittel und werden dabei immer skrupelloser. "Plusminus" zeigt die Tricks der Fälscher und ist dabei bei der Jagd nach der Lebensmittelmafia. / Brexit: Schwierige Trennung von Großbritannien: Wie wird Großbritannien die EU verlassen? Ist es wie eine Scheidung und das Land muss noch lange für seine Verpflichtungen zahlen? Oder treten die Briten einfach aus dem EU-Verein aus und müssen keine Rechnungen mehr begleichen? Für die Wirtschaft und für viele Arbeitsplätze sind diese Fragen entscheidend.

Das Erste, 22.45 Uhr, Talkshow



Ist Martin Schulz nach Wahlniederlagen und sinkenden Umfragewerten zum "chancenlosen Kanzlerkandidaten"("Die Zeit") geworden? Haben viele Genossen den "Glauben an Schulz' Zauberkraft" ("Stern") verloren? Jetzt hat die SPD die ersten, lang erwarteten Leitlinien ihres Wahlprogramms für die Bundestagswahl vorgestellt. Gelingt so die Stimmungswende? Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz stellt sich in einem Einzelinterview den Fragen von Sandra Maischberger und diskutiert weitere Themenfelder mit Kritikern und Experten.

ZDF, 23.15 Uhr, Talkshow



Prominente Gäste und Experten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens diskutieren aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport in einer lockeren Runde.

ProSieben, 21.15 Uhr, Dramedy-Serie



Happy Birthday - Dramedy über eine Gruppe von Menschen, die allesamt am selben Tag geboren wurden: Das Ehepaar Jack und Rebecca ist gerade in ein neues Haus in Pittsburgh gezogen und erwartet die Geburt von Drillingen. Schauspieler Kevin ist sehr attraktiv und recht erfolgreich, allmählich beginnt er sich aber in seinem Leben zu langweilen. Seine Zwillingsschwester Kate ist das genaue Gegenteil: Sie ist mit sich selbst und vor allem ihren Essgewohnheiten unzufrieden, versucht sich vergeblich durch das Bepflastern ihrer Wohnung mit Post-its zu motivieren. Randall ist ein Anwalt für Wirtschaftsrecht, der in New York lebt. Er achtet sehr auf sein Äußeres und bildet mit seiner Ehefrau Beth ein gutes Team dabei, die beiden gemeinsamen Töchter zu erziehen, die sich noch im Kleinkindalter befinden.

ProSieben, 22.15 Uhr, Actionserie



Der Superhelden Kindergarten - Kara unterrichtet Mon-El und beide kommen zu dem erfreulichen Ergebnis. Nachdem Supergirls Erzfeindin, Livewire ausgebrochen ist, will Supergirl sie so schnell wie möglich wieder hinter Gitter bringen.

ProSieben, 23.15 Uhr, Actionserie



Wo ist Hugo Strange? - Bruce wird entführt und zu Katherine, der Vertreterin des Rates, gebracht. Derweil suchen Vale, Gordon und das GCPD nach Fish. Die allerdings sucht Strange, um sich von ihm heilen zu lassen.

Major Crimes

VOX, 22.10 Uhr, Krimiserie



Im Netz - Im Internet kursiert ein Video von einem halbnackten, bewaffneten jungen Mann, der schließlich tot auf einer Straße zusammenbricht. Sharon und das Team nehmen die Ermittlungen auf, erste Spuren führen in ein Motel, in dem sich unter anderem Spuren des Klempners Max Riley finden, der kurz darauf tot aufgefunden wird. Rusty hat unterdessen Alices Bruder Bus aufgespürt und braucht nun Sharons Hilfe.