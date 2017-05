trending: Populismus in Österreich, Roger Moore, die AfD, Ariana Grande und das Facebook-Ranking der Bundesliga-Spieler

#trending // Entertainment Ariana Grande hat außerhalb ihrer Zielgruppe am Dienstag traurige Berühmtheit erlangt. Ihr Konzert in Manchester war es schließlich, dass von dem Bombenanschlag überschattet wurde. Grande sorgte mit ihrem Post „broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.“ insbesondere auf Twitter für Wahnsinns-Zahlen. Über 3,2 Mio. Retweets und Likes kamen bis Mitternacht zusammen – Zahlen mit absoluter Seltenheit. Auf Facebook erreichte der gleiche Text weitere 1,4 Mio. Interaktionen. In Deutschland war „Ariana Grande“ zudem der meistgesuchte Begriff bei Google und die meistbesuchte Seite in der Wikipedia. broken.

