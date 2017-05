Nach Gewahrsam in Kongo und Burundi: Deutsche-Welle-Reporter Antéditeste Niragira wieder auf freiem Fuß

Ein im Kongo inhaftierter Mitarbeiter der Deutschen Welle (DW) ist auf freiem Fuß. Antéditeste Niragira war am Montag aus der Haft im Kongo entlassen worden, wurde daraufhin aber von den Behörden in seinem Heimatland Burundi festgehalten. Am Dienstag sei der Journalist wieder in Freiheit gewesen, berichtete ein dpa-Reporter in der burundischen Hauptstadt Bujumbura.