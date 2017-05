House of Cards: So stimmt Barack Obamas Chef-Fotograf Fans auf Instagram und Facebook auf die neue Staffel ein

Er gilt als der subtilste Kritiker der Trump-Administration: Pete Souza. Acht Jahre lang war der 62-Jährige der Chef-Fotograf im Weißen Haus von Barack Obama. Die Erinnerungen an die Obama-Jahre postet Souza nun auf Instagram mit stets subtilem Bezug zur neuen politischen Wirklichkeit unter Präsident Trump. Gestern machte Souza eine Ausnahme und rückte einen anderen 'Präsidenten' mit verblüffend realen Fotos in den Fokus: Frank Underwood aus der Netflix-Kultserie "House of Cards".