Die Trumps beim Papst: schwarze Schleier, nix zu lachen für Franziskus und ein Foto des Tages

Von

Vor allem ein Motiv machte im Netz am Mittwoch die Runde:

The Pope has met Donald Trump… Think this AP picture just about sums it up pic.twitter.com/0E96npzQJa — Louise Burke (@Louiseontwitr) May 24, 2017

"Say 'Electoral College' one more time. I dare you. I double dare you, motherfucker." pic.twitter.com/ygdYE6Wi8S — Scott Tobias (@scott_tobias) May 24, 2017

The Addams Family reboot looks rubbish. pic.twitter.com/L9MWhmnY5c — Richard Littler (@richard_littler) May 24, 2017

Besonders beliebt war das Spielchen unter Medienleuten, sich mögliche Dialoge zu den Trump/Papst-Fotos auszudenken:

How did things go at the Vatican? Ivanka and Melania: "No Comment" Trump: "Terrific, The Best!" The Pope: "God Help Me…Literally" pic.twitter.com/Q6qwOyAsKs — Yashar (@yashar) May 24, 2017

Pope: "I want to go home"

Aide: "You are home"

"I hate this"

"Just smile"

"These people are awful"

"Be nice"

"I want an ice cream" pic.twitter.com/zBwvOb5nQE — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) May 24, 2017

Geschossen hat das bemerkenswerte Gruppenfoto der Trumps mit Papst ein Fotograf der Agentur AP:

Bei anderen Aufnahmen war ein ähnliches Mienenspiel der beiden Herren zu beobachten:

Der US-Präsident im Vatikan: Trump lächelt zahnreich, der Papst gar nicht https://t.co/ah9xxhF2Uh — Süddeutsche Zeitung (@SZ) May 24, 2017

Was von vielen Beobachtern auch notiert wurde: Während Melania und Ivanka Trump beim Besuch im streng muslimischen Saudi Arabien auf eine Kopfbedeckung verzichteten, trugen beide bei der Papst-Audienz ein über die Knie reichendes schwarzes Kleid und einen Schleier über dem Haar, wie es dem vatikanischen Protokoll entspricht.

Aber Hauptsache, einer war mit sich und seiner Performance mal wieder sehr zufrieden: