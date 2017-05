© ARD/Barbara Bauriedl Um Himmels Willen Das Erste, 20.15 Uhr, Serie Der große Oswald - Im Kloster Kaltenthal treffen die Seminarteilnehmer ein. Gleichzeitig kehrt der Unternehmer Paul Oswald nach Kaltenthal zurück. Der unheilbar Erkrankte ist auf der Durchreise in die Schweiz, um dort seinem Leben ein Ende zu setzen.

© ZDF/Felix Beßner Die Tricks der Gesundheitsbranche ZDF, 20.15 Uhr, Dokumentation Die Gesundheitsbranche macht Jahresumsätze in Milliardenhöhe. Eine wichtige Rolle spielen dabei frei verkäufliche Produkte im Angebot von Apotheke und Drogeriemarkt.

Coming In Sat1, 20.15 Uhr, Komödie Kostja Ullman verknallt sich in Aylin Tezel - obwohl er schwul ist: Starfriseur Tom Herzner hat erfolgreich ein Männershampoo auf den Markt gebracht. Nun soll er ein Nobel-Produkt für Frauen entwickeln.