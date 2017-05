trending: Bayern MÃ¼nchen ist auch irgendwie Facebook-Meister, Agent Cooper ist zurÃ¼ck und Donald Trump spricht mit einer Mauer

#trending // Entertainment

In der Nacht von Sonntag auf Montag liefen weltweit die ersten vier Folgen der neuen, dritten „Twin Peaks“-Staffel im Fernsehen und Internet. In Deutschland kann man sie seitdem auf Sky go sehen. Auch ich habe das als großer Fan der vielleicht besten Serie der TV-Geschichte getan. Und war nachhaltig verwirrt, begeistert und gerührt. Ich war damit nicht allein. Eine der Kritiken, die bei Facebook am besten ankam, war die vom National Public Radio. Der Facebook-Post dazu: „The ‚Twin Peaks‘ revival is the weirdest, wildest, most unfathomable four hours of television NPR’s Eric Deggans has seen yet this year — aka heaven, for David Lynch fans.“ Auf Twitter sammelte Hauptdarsteller Kyle MacLachlan die meisten Likes und Retweets ein: mit dem neuen Vorspann und den Worten „It is happening again.“