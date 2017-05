„Millionär“-Promi-Special gewinnt bei Jung und Alt, „Naked Attraction“ bleibt ein Hit

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. „Wer wird Millionär?“-Promi-Special erfolgreicher als im November, aber erfolgloser als im Vorjahr

5,18 Mio. Menschen schalteten am Abend im Durchschnitt der drei Netto-Stunden das „Prominenten-Special“ von „Wer wird Millionär?“ ein. Der Marktanteil lag bei tollen 22,2%. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann die RTL-Show den Tag ebenfalls – mit 1,40 Mio. Sehern und 18,6%. Damit landete das Special auch über dem aus dem November, als es mit 17,6% im Gesamtpublikum ein neues Allzeit-Tief für die „Prominenten-Specials“ gab. Allerdings: Im Juni 2016 erzielte die Ausgabe mit 6,24 Mio. Zuschauern noch 24,0% und mit 2,05 Mio. 14- bis 49-Jährigen 21,9%. An diese Zahlen kam die 2017er-Ausgabe nun nicht heran.

2. ZDF punktet mit „Der Chef ist tot“, ARD-Natur-Doku erstmals seit Januar über 10%

Trotz des Promi-Specials von „Wer wird Millionär?“ können auch Das Erste und das ZDF zufrieden sein. Beim ZDF kam der Krimi „Der Chef ist tot“ mit 4,43 Mio. Sehern immerhin auf 15,5%, war damit der erste Verfolger der RTL-Show. Das Erste landete mit „Wildes Neuseeland“ und „Hart aber fair“ zwar unter seinem Marktanteils-Normalniveau, aber das passiert eigentlich an jedem Montag. „Wildes Neuseeland“ erreichte mit 2,97 Mio. Neugierigen immerhin 10,7% – der beste Natur-Doku-Marktanteil auf diesem Sendeplatz seit Januar. „Hart aber fair“ landete danach mit 2,83 Mio. Sehern bei 9,8%.

3. ProSieben und Sat.1 verlieren wegen „WWM“ Marktanteile gegenüber der Vorwoche

Etwas schwächer als am vergangenen Montag lief es am Abend für ProSieben und Sat.1. „The Big Bang Theory“ landete mit vier alten Folgen ab 20.15 Uhr bei 10,7% bis 11,5% (14-49), vor einer Woche gab es noch 12,4% bis 13,0%. Besser als am vorigen Montag lief es später aber für „2 Broke Girls“: 780.000 14- bis 49-Jährige entsprache um 22.40 Uhr sehr ordentlichen 11,4%. Bei Sat.1 kam „Lethal Weapon“ um 20.15 Uhr mit 830.000 jungen Zuschauern auf 9,9%, „Navy CIS: L.A.“ und „Hawaii Five-O“ danach auf 8,1% und 7,6%. Vor einer Woche erzielte das Serien-Trio noch 0,5 bis 1,7 Marktanteilspunkte mehr.

