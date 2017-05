© NDR/BBC/Nick Easton Wildes Neuseeland

Das Erste, 20.15 Uhr, Doku



Kampf ums Paradies - Fast überall auf den Inseln Neuseelands befindet sich die Natur im Wandel; viele Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Sie können sich gegen aus Übersee eingeschleppte Arten nicht behaupten. Besonders bedroht sind die extrem seltenen Chatham-Schnäpper und die flugunfähigen Eulenpapageien. Natur- und Artenschützer bemühen sich, die ursprüngliche Tierwelt Neuseelands zu bewahren.

© ZDF/Tom Trambow Der Chef ist tot

ZDF, 20.15 Uhr, Krimikomödie



Der Chef eines Logistikunternehmens will eine Stelle einsparen. Jeder Mitarbeiter darf beweisen, warum er nicht gefeuert werden sollte. Was der Chef, Peer Althoff, als menschliche Form der Auslese ansieht, empfinden seine Mitarbeiter als zynisches Schaulaufen. Der Wettbewerb um die Gunst des Chefs ist jedoch bereits am nächsten Morgen zu Ende - Peer Althoff liegt tot im Treppenhaus.

© RTL/ Stefan Gregorowius Wer wird Millionär?

RTL, 20:15 Uhr, Quizshow



Mit Herz und Verstand spielen Stars bei Günther Jauch um die Million! Der "Godfather des deutschen Quiz" präsentiert zum 34. Mal das "Prominentenspecial" der Quiz-Show. Wer taktiert angstfrei und verlässt sich auf sein Wissen oder sein Bauchgefühl? Und wer tritt in die Fußstapfen der drei Promi-Millionäre Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011)?

© 2016 Warner Brothers Lethal Weapon

Sat.1, 20.15 Uhr, Actionserie



Getz ist dein Netz - Der windige Anwalt Leo Getz ist der einzige Überlebende einer Schießerei in einem Donut-Laden. Er wollte dort für seinen Klienten mit einem DEA-Agent im Gegenzug für Informationen zum Flores-Kartell einen Deal aushandeln. Nun ist er ein wichtiger Zeuge. Auch Agent Palmer von der DEA ist wieder an dem Fall dran, denn sie ist einem der Hauptdrahtzieher des Kartells dicht auf den Fersen.

© Warner Bros. Television The Big Bang Theory

ProSieben, 20.15 Uhr, Sitcom



Irgendwie verlobt - Howards Mutter ist auch so schon anstrengend genug, doch seit sie ans Bett gefesselt ist noch viel mehr. Da Howard an diesem Umstand nicht ganz unschuldig ist, verlangt seine Freundin Bernadette, dass er nach ihr sieht. Doch schnell muss sie einsehen, dass seine Mutter eine sehr undankbare Patientin ist und sie professionelle Hilfe benötigen. Penny ist wieder ohne Engagement, was sie in eine tiefe Krise stürzt. Doch Leonard kennt die Lösung.

Ghost Rider

kabel eins, 20.15 Uhr, Fantasyaction



Um seinen krebskranken Vater zu retten, verkauft Stuntman Johnny Blaze dem Teufel seine Seele. Nacht für Nacht muss er fortan als totenkopftragender Zombie auf einem brennenden Motorrad durch amerikanische Großstädte und Wüsten brettern, um menschliche und übermenschliche Bösewichte zu bekämpfen. Dann verliebt er sich...

© RTL II Wirt sucht Liebe

RTL II, 20:15 Uhr, Dokusoap



Zwischen dem kölschen Italiener Angelo (35) und seiner neuen Freundin hat es gefunkt. Nach einer gemeinsamen Nacht im Doppelbett möchte er seine Liebste beim Indoor-Skydiving im Windkanal überraschen. Bei dieser Unternehmung der Extraklasse will der sportliche Wirt mit der jungen Frau so richtig abheben. Doch die Frage wird sein, ob sie mit dem Adrenalin-Junkie mithalten überhaupt mithalten kann.

Leviathan

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Der Automechaniker Kolya lebt mit seiner Familie in einem Haus mit Blick auf die Barentsee. Er muss sich gegen den skrupellosen Bürgermeister Vadym zur Wehr setzen, der mit allen Mitteln versucht, sich Kolyas Grundstück anzueignen. Kolya bittet seinen Freund Dmitry, einen Juristen, um Hilfe. Dieser hält belastendes Material gegen Vadym in Händen, unterschätzt aber die Macht des Bürgermeisters.

© WDR/Klaus Görgen Hart aber fair

Das Erste, 21.00 Uhr, Polittalk



Außer Kontrolle - wie gefährlich ist Trump für die Welt? - Er plaudert Geheimnisse an die Russen aus, feuert den Chef der Bundespolizei und twittert sich ständig um Kopf und Kragen. Ist Donald Trump als Präsident ein weltweites Sicherheitsrisiko? Und wie könnten ihn die Amerikaner dann wieder loswerden? Die Gäste: Alexander Graf Lambsdorff (FDP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments; Vorstandsmitglied Atlantikbrücke e.V.); Dieter Kronzucker (Journalist, ehem. Auslandskorrespondent für ARD, ZDF und Sat.1 / u.a. in Washington); Katja Gloger (Journalistin und Buchautorin; Autorin des „Stern" mit den Schwerpunkten Russland, Internationale Politik und Sicherheitspolitik); Erich Schmidt-Eenboom (Geheimdienst-Experte); Bastian Hermisson (Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington) - Im Einzelgespräch: Bärbel Wardetzki (Psychologin und Psychotherapeutin)