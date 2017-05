trending: Pierre-Michel Lasogga darf nicht feiern, Wolfgang Kubicki erholt sich und Donald Trump tanzt mit einem Schwert

#trending // Entertainment

Was macht eigentlich der Sieger-Song des „Eurovision Song Contests“? Hat er das Potenzial, auch ein echter europäischer Hit zu werden? Nicht wirklich, wie aktuelle Zahlen aus Spotify zeigen. Lag er am Tag nach der Show noch in fünf europäischen Ländern in der Tages-Top-5 nach Stream-Abrufen – und in 15 weiteren, darunter Deutschland, immerhin in der Top 100, ist davon nicht mehr viel übrig. Einzig in Portugal führt „Amar pelos Dois“ von Salvador Sobral seit nun acht Tagen die Spotify-Charts an. In Island und Litauen belegte er am Samstag noch die Ränge 44 und 52, in allen anderen Nationen ist er aus der Top 100 heraus gefallen. Ein echter Hit wird der „Song Contest“-Sieger also auch 2017 nicht.