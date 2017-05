© BR/Claussen+Putz Filmproduktion Tatort

Die Liebe, ein seltsames Spiel - Die Münchner Hauptkommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) werden zu einem Mordfall gerufen, wo sie in unterschiedlicher Stimmung ankommen. Während Leitmayr froh ist, nicht mehr beim Umzug von Kalli (Ferdinand Hofer) Kisten schleppen zu müssen, hatte Batic gerade eine schöne Zeit mit seiner Geliebten Josie (Christine Adler). Doch all das muss beiseitegeschoben werden, denn es gilt, einen Mord aufzuklären, denn eine Frau ist tot. Die Spur führt zum Lebensgefährten der Ermordeten, Thomas Jacobi (Martin Feifel). Doch dieser hat ein Alibi. Er war zur Tatzeit bei seiner Hausärztin Dr. Slowinski (Juliane Köhler). Als diese ebenfalls getötet wird, überschlagen sich die Ereignisse. Denn sie war auch mit Thomas Jacobi zusammen und die Kommissare stellen bald fest, dass Jacobi noch viel mehr Beziehungen parallel am Laufen hat. Von allen Frauen weiss nur die Psychologin Dr. Julia Stephan (Anna Schäfer), dass sie nicht die einzige ist.

ZDF, 20.15 Uhr, Melodram



Tina Driesen (Annika Blendl) und ihr Sohn Moritz (Leon und Lino de Greiff) sind nicht nur nach Zypern gereist, um ein paar Tage in der Sonne zu verbringen – Moritz hat eine Mission: Er will unbedingt seinen Vater Aiven (Orhan Kilic) ausfindig machen. Kennengelernt hat der Elfjährige seinen Erzeuger nie, denn nach einem folgenschweren Urlaubsflirt, brach seine Mutter jeglichen Kontakt zu Aiven ab...

RTL, 20.15 Uhr, Show



Fragen und Spiele lassen eines der buntesten und interessantesten Jahrzehnte wieder aufleben. Im Gewand der 80er-Jahre geht es in der 16. Ausgabe der Show um alles oder nichts, dabei warten neue Gegner und neue Herausforderungen auf Thomas Gottschalk und Günther Jauch. In nervenaufreibenden Aktions-, Schätz- und Quizrunden treten die Show-Giganten gegen 500 Kandidaten aus ganz Deutschland an.

Sat.1, 20.15 Uhr, Talentshow



Hier sind Spitzenleistungen garantiert: Ob mit speziellen Showeinlagen oder sportlichen Höchstleistungen - in der von Annemarie und Wayne Carpendale moderierten Show treten wahre Meister ihres Fachs in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, um die Besten der Besten zu ermitteln. Das letzte Wort haben Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha. Die prominent besetzte Jury bewertet die Darbietungen der Talente.

Kill The Boss 2

ProSieben, 20.15 Uhr, Komödie



Dale, Kurt und Nick haben endgültig genug davon, Befehlsempfänger zu sein. Sie wollen ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen und ihr eigenes Business gründen. Der Start mit ihrer Erfindung, einem innovativen Duschsystem, läuft dann auch ziemlich verheißungsvoll: Ein großer Deal mit dem einflussreichen Geschäftsmann Bert Hanson ist schnell eingetütet. Dumm nur, dass das naive Trio zu spät bemerkt, gerade über den Tisch gezogen worden zu sein. Die Männer wollen Rache und geraten dabei erneut auf die schiefe Bahn...

kabel eins, 20.15 Uhr, Reportagereihe



Dem Verbrechen auf der Spur - Reale Verbrechen, die in der breiten Öffentlichkeit für Aufsehen und Bestürzung sorgten, werden hier noch einmal aufgerollt. Mit der Hilfe von beteiligten Experten wird geklärt, was sich wirklich zugetragen hat und welche Erkenntnisse bei der Aufklärung der Fälle von entscheidender Bedeutung waren: Diesmal geht es u. a. um den belgischen Triebtäter und Mörder Marc Dutroux und einen britischen Arzt, der seine Patienten lieber tötete als sie zu heilen.

Natürlich blond!

RTL2, 20.15 Uhr, Komödie



Nichts macht Elle Woods (Reese Whitherspoon) und ihre Freundinnen glücklicher als Shoppen, Maniküre und Tratschen über Männer. Als Elle von ihrem Freund Warner (Matthew Davis) zu einem ganz speziellen Rendez-vous gebeten wird, ist für alle klar: Warner wird um ihre Hand anhalten. Stattdessen aber verlässt Warner Elle just an jenem Abend, weil er nämlich an die Eliteuniversität Harvard gehen wird, wo er Jura studieren will. Um in dieser seriösen Umgebung an seiner Seite sein zu können, dafür sei Elle ganz einfach zu blond und zu quirlig. Das lässt Elle nicht auf sich sitzen. Die Mode-Studentin macht sich hinter die Bücher und büffelt für die Jura-Aufnahmeprüfung in Harvard, die sie dann auch prompt besteht. Warner staunt nicht schlecht, als Elle am ersten Studientag an seiner Universität auftaucht. Allerdings hat er sich in den Sommerferien bereits eine neue - brünette - Freundin angelacht. Vivian (Selma Blair) ist alles andere als begeistert von Elles Gegenwart und legt ihr Steine in den Weg, wo sie nur kann. Doch Elles Wille ist ungebrochen, und langsam beginnt ihr das Jurastudium so richtig Spass zu machen. Das bleibt auch den Professoren nicht verborgen. Als Elle jedoch in einem Mordfall die Verteidigung übernehmen soll, sitzt sie ganz schön in der Patsche.

VOX, 20.15 Uhr, Kochshow



Die neue Kocharena - Bei 'Grill den Henssler', moderiert von Ruth Moschner, messen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Stars in einem hitzigen Wettkampf am Herd. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Runde die kritische Jury.

Die Blechtrommel

Arte, 20.15 Uhr, Drama



Anna, eine junge Bäuerin aus der Kaschubei, kommt auf ungewöhnliche Weise zu Mann und Tochter. Später heiratet diese Tochter - Agnes - die rheinische Frohnatur Alfred Matzerath und betreibt mit ihm einen Kolonialwarenladen im Danziger Vorort Langfuhr. Doch Alfred ist nicht der einzige Mann in ihrem Leben, sie schenkt ihre Gunst auch ihrem Vetter Jan Bronski. So sind beide Männer für die Vaterschaft in Betracht zu ziehen, als Oskar Matzerath im Spätsommer 1924 geboren wird. Der ungewöhnliche Junge kann es kaum erwarten, drei Jahre alt zu werden, weil seine Mutter ihm für diesen Geburtstag eine Blechtrommel versprochen hat. Andererseits missfällt ihm das Treiben der großen Leute so gründlich, dass er an besagtem Geburtstag beschließt, von Stund an keinen Fingerbreit mehr zu wachsen. Ein arrangierter Sturz von der Kellertreppe liefert die vermeintliche Erklärung dafür. Ganz unerklärlich bleibt dagegen Oskars bald darauf entdeckte Fähigkeit, mit der bloßen Kraft seiner Stimme Glas zum Zerspringen zu bringen. Schreiend und trommelnd betätigt der kleine Oskar sich fortan als Störenfried in der ungeliebten Welt spießig-gefährlicher Erwachsener. Er bringt Nazi-Aufmärsche durcheinander und seine beiden mutmaßlichen Väter ins Grab. Er schwängert seine Stiefmutter Maria und umarmt die entzückende Liliputanerin Roswitha Raguna. In einem Fronttheater am Atlantikwall produziert er sich als Artist, immer aber bleibt er dabei der höhnische Zwerg, der die Welt auf den Kopf stellt.

Das Erste, 21.45 Uhr, Polittalk



In der Talkrunde geht es neben Politik auch um wirtschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Trends. Dazu werden Politiker und Experten sowie von den jeweiligen Themen betroffene Nicht-Prominente eingeladen, um emotional miteinander zu diskutieren.