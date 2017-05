The Walking Dead

RTL2, 22.55 Uhr, Zombieserie



Auf der Jagd - Michonne wird von Merle und seinen Anhängern verfolgt. Den Kampf gegen diese gewinnt sie, tief verwundet. Sie wird Zeugin des gewaltsamen Übergriffs von Merles Truppe auf Maggie und Glenn, welche versucht hatten, Essbares für Ricks Baby zu finden. Glenn und Maggie werden nach Woodbury verschleppt, wo Ricks Gruppe in der Haftanstalt wider Erwarten auf die lebendige Carol stößt.

Krabat

Sat.1, 23.25 Uhr, Fantasy



17. Jahrhundert. Der junge Krabat muss sich ohne Eltern durchs Leben schlagen. Als er bei einem Müller unterkommt, meint Krabat es gut getroffen zu haben. Auch der Unterricht in den dunklen Künsten und deren Ausübung machen ihm keine Angst. Erst tragische Ereignisse bringen ihn ins Grübeln.

Groupies bleiben nicht zum Frühstück

SIXX, 20.15 Uhr, Komödie



Lila ist nicht auf dem Laufenden, als sie nach einem Jahr Schüleraustausch wieder nach München zurückkehrt. Als sie den attraktiven Chriz trifft, erzählt der ihr, dass er Sänger der Band "Berlin Mitte" ist - aber Lila hat keine Ahnung, dass die Jungs in Deutschland Superstars sind.

Wie das Leben so spielt

ZDFneo, 20.15 Uhr, Tragikomödie



Erst als er von seiner tödlichen Krankheit erfährt, sieht der Komiker George sein Leben mit anderen Augen. Bevor er stirbt, möchte er seine Lebensfreude wiederfinden. Er engagiert einen Autor, der ihm neue Nummern schreiben soll. Ira wird sein bester Freund, der ihn bei einem letzten Besuch bei seiner großen Liebe begleitet.

Sister Act 2 - In göttlicher Mission

VOX, 20.15 Uhr, Komödie



Erneut muss sich Deloris in ihr Nonnenoutfit werfen. Statt auf die Showbühne geht sie nun auf die Schulbühne, denn ihre Klosterschwestern haben Sorgen wegen einer Horde wilder Eleven. Deloris hat eine tolle Idee, um sie in den Griff zu bekommen - aber vor den Erfolg hat der Herr die Arbeit gestellt.

Prison Break

RTL2, 20.15 Uhr, Actionserie



Weindunkles Meer - Michael kämpft weiterhin in Phaeacia mit den Folgen einer Vergiftung. Ein kleines Schiff soll die Gruppe nach Griechenland schmuggeln, doch ein verschwiegener Arzt dürfte, aufgrund der weltweiten Fahndung, schwer zu finden sein. Daher bittet Lincoln Sara um Hilfe. Sie willigt sofort ein. Auf Kreta angekommen, stößt Sara zur Gruppe und kann Michael wieder auf die Beine bringen.

Hawaii Five-0

kabel eins, 20.15 Uhr, Krimiserie



Fischschuppen - Gemeinsam machen Steve und Danny eine Trekkingtour im Inselinneren. Mitten im Wald stoßen sie auf einen ermordeten Mann. Als Steve den Toten genauer in Augenschein nehmen will, stürzt er eine Klippe hinunter. Bei der Suche nach dem Mörder ist er erst einmal nicht mit dabei.

© ProSieben Schlag den Star

ProSieben, 20.15 Uhr, Show



Das schönste Duell des Jahres - Das Duell der Lenas: Sängerin Lena Meyer-Landrut sowie Model Lena Gercke treten diesmal in bis zu 15 verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einige von ihnen stellen hohe körperliche Anforderungen, andere hingegen erfordern eine hohe Geschicklichkeit oder überprüfen das Allgemeinwissen. Die Siegerin nimmt 100.000 Euro mit nach Hause. Es moderiert Elton, Sportreporter Elmar Paulke kommentiert die sportlichen Wettkämpfe.

Harry Potter und der Stein der Weisen

Sat.1, 20.15 Uhr, Fantasyabenteuer



Harry Potters Eltern wurden bei einem geheimnisvollen Unfall vor Jahren getötet. Seitdem lebt er bei seinen fiesen Verwandten. An seinem elften Geburtstag jedoch nimmt sein Leben eine spannende Wendung: Ein magischer Brief ist an ihn adressiert und enthält eine Einladung an ein Internat für Zauberschüler.

© RTL / Frank Hempel Dieter Bohlen - Die Mega-Show

RTL, 20.15 Uhr, Show



Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern. Durchaus selbstironisch erinnert sich Dieter Bohlen mit engen Weggefährten an die verrückten Zeiten, lacht mit ihnen über Ballonseide-Anzüge und schräge Frisuren. Er erzählt, wie Thoms Anders Freundin Nora in simulierte Ohnmachten fiel und wie er seinen Labelchef angefleht hat, ihm Dosensuppe nach Russland zu schicken, weil er keinen Kaviar mehr sehen konnte. Dieter Bohlens Karriere ist einzigartig. Aus einem ostfriesischen Nobody wurde der erfolgreichste Komponist und Produzent Deutschlands. Mit Modern Talking schrieb er Musikgeschichte - und das weltweit! "Modern Talking" gelang es als einzigem deutschen Act, mit fünf Titeln in Folge auf Platz 1 der Single-Charts zu landen. 2002 startete Dieter Bohlen seine zweite Karriere und wurde Deutschlands erfolgreichster Fernsehjuror. Seit 10 Jahren ist er Juror bei "Das Supertalent" und bereits seit 14 Jahren bei 'Deutschland sucht den Superstar' Zahlreiche Gäste wie Dieters Jurykollege Bruce Darnell und viele Überraschungen versprechen einen großen, unterhaltsamen Abend.

© ZDF/Marcus Höhn Willkommen bei Carmen Nebel

ZDF, 20.15 Uhr, Show



Stars, Musik und Überraschungen aus Berlin - In der Mai-Ausgabe ihrer Show meldet sich Carmen Nebel mit hochkarätigen Künstlern wie Helene Fischer, Andrea Berg, Andreas Gabalier und Sascha Grammel live aus dem Velodrom in Berlin. Außerdem begrüßt Carmen Nebel DJ Ötzi, Michelle, Maite Kelly, Karel Gott, Thomas Anders, Vanessa Mai, Bastiaan Ragas und Sascha Grammel. Ebenfalls angekündigt hat sich Weltstar Anna Netrebko, die gemeinsam mit Ehemann Yusif Eyvazov das Duett "Cantami" singt.