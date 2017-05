Das Likemedien-Ranking von 10000 Flies: Welt wieder vor Focus, stern größter Gewinner

Bild bleibt die journalistische Marke im deutschsprachigen Raum mit dem größten Erfolg in den sozialen Netzwerken. Mehr als 3,6 Mio. Likes, Shres, etc. sammelten die Bild-Artikel laut 10000 Flies im April bei Facebook und Twitter ein. Dahinter bleibt es spannend: Die Welt zog dank geringerer Verluste wieder an Focus Online vorbei. Das größte Plus erzielte innerhalb der Top 20 der stern.