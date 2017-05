Früherer Fox-News-Chef und Trump-Vertrauter: Roger Ailes ist tot

Von

Die Moderatorin Gretchen Carlson (50) hatte ihn wegen sexueller Belästigung verklagt. Sie warf ihm vor, ihre Karriere sabotiert zu haben, nachdem sie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen und sich über andauernde sexuelle Belästigung beschwert hatte. Mehrere andere Frauen des Senders erhoben ähnliche Vorwürfe. Ailes wies das stets zurück, schied daraufhin im Juli 2016 aber aus dem Unternehmen aus. Die Moderatorin erhielt vom US-Medienimperium 21st Century Fox Schadenersatz.

Breaking News: Former Fox News chairman and CEO Roger Ailes has died, his family announced. pic.twitter.com/AksPdNSZaI — Fox News (@FoxNews) May 18, 2017

Vor seiner Arbeit bei Sender Fox, der als einflussreichste Stimme der politischen Rechten in den USA gilt, war Ailes als Medienberater der republikanischen Präsidenten Richard Nixon, Ronald Reagan und George H.W. Bush tätig. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 soll Ailes Donald Trump auf die bevorstehenden drei Fernsehdebatten mit seiner demokratischen Kontrahentin Hillary Clinton vorbereitet haben, wie die New York Times berichtet hatte. Donald Trumps Wahlkampfteam hat das dementiert: „Die beiden sind langjährige Freunde, aber er hat weder eine formelle noch eine informelle Rolle in der Kampagne“, erklärte Trump-Sprecherin Hope Hicks damals gegenüber der Washington Post.

Mit Material der dpa