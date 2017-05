Erste Fotos nach Freilassung: Whistleblowerin Chelsea Manning kehrt via Twitter und Instagram ins Leben zurück

Von

Der Countdown lief seit dem 18. Januar. Zwei Tage vor dem Ablauf seiner Präsidentschaft hatte Barack Obama die Whistleblowerin Chelsea Manning begnadigt, die ihre Haft ursprünglich noch bis 2045 hätte verbüßen müssen.

Die heute 29-Jährige hatte 2010 bei ihrer Stationierung im Irak 700.000 vertrauliche Dokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben.

In den sieben Jahren ihrer Inhaftierung hatte Manning mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Auf Twitter hatte Manning die Anteilnahme, die sie rund um die Welt – etwa unter der Hashtag-Aktion #HugsforChelsea – erfahren hatte, in über tausend Tweets dokumentiert.

Am 19. Januar bedankte sich Manning dann via Twitter am letzten Tag seiner Präsidentschaft bei Barack Obama.

Thank you @BarackObama for giving me a chance. =,) — Chelsea Manning (@xychelsea) January 19, 2017

In den darauffolgenden vier Monaten kommentierte Manning fleißig die Turbulenzen der Trump-Administration und begann die Tage bis zur Freilassung zu zählen.

40 more days <3 — Chelsea Manning (@xychelsea) April 7, 2017

Gestern war es so weit: Chelsea Manning, die als Bradley Manning inhaftiert worden war und sich während der Gefangenschaft einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hatte, dokumentierte die ersten Schritte in die Freiheit social media-gerecht via Twitter und Instagram.

Unending relief: .mil does right thing; just let me be me https://t.co/wO8Nf1xwMx #hungerstrike (Still being charged w/ suicide attempt) — Chelsea Manning (@xychelsea) September 13, 2016

Zunächst waren Turnschuhe zu sehen, dann ein Stück Pizza und ein Sekt auf die neu gewonnene Freiheit.

Heute nun folgte der Caitlyn Jenner-Moment: Die Neuerfindung als Frau mit einem Porträtfoto. Chelsea zeigt sich der Weltöffentlichkeit mit Kurzhaarschnitt, knallrot geschminkten Lippen und tiefem Ausschnitt. „Okay, so here I am everyone!! #HelloWorld“,lautete der Begleittext.

Binnen der ersten fünf Stunden brachte es das Foto bei Twitter auf über 40.000 Likes und bei Instagram auf über 10.000 Likes. Unzählige Nutzer beglückwünschten Chelsea Manning zu ihrem Neustart ins Leben: