ARD-Film „Gift“ besiegt „Aktenzeichen XY“, „GZSZ“-Jubiläum holt 25% im jungen Publikum

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. „Gift“ besiegt „Aktenzeichen XY“

4,19 Mio. Leute entschieden sich um 20.15 Uhr also für das ARD-Drama „Gift“. Das reichte an einem Abend, an dem sich viele Menschen wegen des schönen Wetters offenbar lieber an der frischen Luft aufhielten, für gute 15,6%. ZDF-Hit „Aktenzeichen XY“ hatte das Nachsehen, blieb mit 4,15 Mio. und 15,5% knapp hinter dem ARD-Film. Nach „Gift“ erreichte die Begleit-Doku „Gefährliche Medikamente – gepanscht, gestreckt, gefälscht“ noch 3,55 Mio. Seher und 13,8%.

2. Extra-langes „GZSZ“-Jubiläum triumphiert im jungen Publikum

Bei den 14- bis 49-Jährigen hieß die klare Nummer 1 des TV-Tages „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. 2,10 Mio. junge Zuschauer waren zwischen 19.40 Uhr und 21.35 Uhr dabei – ein stolzer Marktanteil von 25,0%. Schon in den vergangenen Tagen waren die „GZSZ“-Marktanteile überdurchschnittlich gut. Insgesamt sahen den Zweistünder 3,50 Mio. Leute – 13,8%. Auch das anschließende Special „25 Jahre GZSZ .- Stars, storys & Geheimnisse“ war ein Erfolg: 2,00 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen 21,7%. „stern TV“ rundete den erfolgreichen RTL-Abend mit 1,00 Mio. und 17,9% ab. Alle anderen Programme des deutschen Fernsehens blieben am Mittwoch unter der Mio.-Marke.

3. „Grey’s Anatomy“ leidet unter GZSZ, Sat.1 versagt mit McDonald’s

Spürbar unter der extra-langen „GZSZ“-Folge gelitten hat die ProSieben-Serie „Grey’s Anatomy“. Nur 730.000 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil von 8,3% war der schwächste der aktuellen Staffel. Immerhin: Um 21.10 Uhr ging es mit einer weiteren Folge auf 940.000 und halbwegs solide 10,1% hinauf. Zu den großen Verlierern des Abends gehörte Sat.1: Ganze 590.000 junge Menschen interessierten sich für „15 Dinge, die Sie über McDonald’s wissen müssen“ – ein miserabler Marktanteil von 6,6%.

