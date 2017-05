AGOF-News-Top-50: Bild fällt wieder hinter Focus Online zurück, upday steigt auf Platz 23 ein

Von

Focus Online überholte Bild aufgrund des geringeren Nutzer-Verlustes. So büßte Focus Online im Vergleich zum Januar 2,0% ein, Bild aber 5,6%. Auch die Marken auf den Rängen 3 bis 11 konnten ihr Vormonats-Niveau nicht halten, vor allem n-tv und RP Online verabschiedeten viele Nutzer – das Minus von 12,5% und 11,4% kann auch nicht nur mit dem kürzeren Monat erklärt werden.

Abseits der Top Ten ging es vor allem für die Münchner tz nach unten – um satte 35,4%. Auch news.de und die Berliner Morgenpost büßten massiv Nutzer ein. Steigern konnten sich auf den ersten 25 Plätzen die Funke Medien NRW, das Handelsblatt, bento, der deutsche Business Insider, die Augsburger Allgemeine und das manager magazin. Neu dabei ist die Springer-Samsung-App upday, die mit 2,62 Mio. Unique Usern vorerst auf Rang 23 landet. In der IVW-Tabelle belegt upday bereits Platz 6, was auf ein hohes Verhältnis von Visits pro User hindeutet, darauf also, dass die Nutzer der App sie oft aufrufen.

AGOF Februar 2017: Die Top 50 der Nachrichten-Angebote Unique User Februar vs. Januar 1 Focus Online 20,78 -0,43 -2,0% 2 Bild 20,17 -1,19 -5,6% 3 Spiegel Online 18,35 -0,66 -3,5% 4 Welt 18,12 -0,45 -2,4% 5 Zeit Online 11,04 -0,75 -6,4% 6 stern.de 10,24 -0,74 -6,7% 7 n-tv 10,14 -1,45 -12,5% 8 Süddeutsche.de 9,48 -0,53 -5,3% 9 FAZ.net 8,78 -0,25 -2,8% 10 RP Online 6,94 -0,89 -11,4% 11 Huffington Post 6,75 -0,37 -5,2% 12 Funke Medien NRW 5,72 0,38 7,1% 13 Der Tagesspiegel 4,34 -0,29 -6,3% 14 Handelsblatt 4,27 0,18 4,4% 15 Express Online 4,05 -0,48 -10,6% 16 bento 4,01 0,49 13,9% 17 businessinsider.de 3,56 0,02 0,6% 18 tz.de 3,47 -1,90 -35,4% 19 Merkur.de 3,23 -0,08 -2,4% 20 Augsburger Allgemeine Online 2,81 0,01 0,4% 21 manager magazin online 2,71 0,22 8,8% 22 news.de 2,68 -0,50 -15,7% 23 upday 2,62 neu 24 Berliner Morgenpost Digital 2,58 -0,50 -16,2% 25 Stuttgarter-Zeitung/-Nachrichten.de 2,49 -0,20 -7,4% *: Unique User ab 10 Jahren in Mio. – Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA

Auf den Rängen 26 bis 50 finden sich fünf weitere Gewinner, die gegen den Trend wuchsen: die WirtschaftsWoche, die Berliner Zeitung, die Frankfurter Neue Presse, der Südkurier und die Westfälischen Nachrichten. Um mehr als 20% abgestürzt sind hingegen shz.de, die Frankfurter Rundschau, die Badische Zeitung und vor allem die Neue Osnabrücker Zeitung, die 32,5% unter den Januar-Zahlen liegt.

AGOF Februar 2017: Die Top 50 der Nachrichten-Angebote Unique User Februar vs. Januar 26 Hamburger Abendblatt 2,48 -0,30 -10,8% 27 Kölner Stadt-Anzeiger Online 2,43 -0,09 -3,6% 28 WirtschaftsWoche 2,32 0,14 6,4% 29 Mitteldeutsche Zeitung 2,11 -0,01 -0,5% 30 Berliner Zeitung 2,09 0,05 2,5% 31 Neue Osnabrücker Zeitung 1,83 -0,88 -32,5% 32 Hamburger Morgenpost 1,81 -0,38 -17,4% 33 BZ-Berlin 1,80 -0,27 -13,0% 34 HNA 1,66 -0,05 -2,9% 35 Mediengruppe Thüringen 1,49 -0,01 -0,7% 36 shz.de 1,44 -0,49 -25,4% 37 Frankfurter Rundschau online 1,41 -0,40 -22,1% 38 RuhrNachrichten.de 1,39 -0,01 -0,7% 39 Leipziger Volkszeitung 1,38 -0,05 -3,5% 40 Nordbayern 1,29 -0,01 -0,8% 41 Frankfurter Neue Presse 1,28 0,08 6,7% 42 Hannoversche Allgemeine Zeitung 1,25 -0,19 -13,2% 43 taz.de 1,25 -0,14 -10,1% 44 Südwest Presse Online 1,22 -0,17 -12,2% 45 Badische Zeitung Online 1,21 -0,35 -22,4% 46 Epochtimes 1,21 -0,01 -0,8% 47 Südkurier 1,17 0,04 3,5% 48 Berliner Kurier Online 1,14 0,00 0,0% 49 Zeitungsgruppe MS/Westfälische Nachrichten 1,12 0,10 9,8% 50 OVB24 1,11 -0,06 -5,1% *: Unique User ab 10 Jahren in Mio. – Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA

Der Focus-Sieg basiert vor allem auf den Zahlen der herkömmlichen Website für stationäre Rechner. Dort führt Focus Online nun auch, dank eines 12,6%-Plus und eines gleichzeitigen 7,3%-Minus der Bild. Offenbar hat Focus Online an der Weiche gedreht, die entscheidet, ob der Nutzer auf einem mobilen Gerät die herkömmliche oder die mobile Website zu sehen bekommt. Satte 40% büßte mit seiner herkömmlichen Website der stern ein, hier ging es dafür auf der mobilen Seite nach oben.

AGOF Februar 2017: Die Top-20-News-Angebote nach Reichweite (nur Internet) Unique User Februar vs. Januar 1 Focus Online 15,46 1,73 12,6% 2 Bild 14,65 -1,15 -7,3% 3 Welt 11,58 -0,35 -2,9% 4 Spiegel Online 9,15 -0,40 -4,2% 5 Zeit Online 6,50 -0,23 -3,4% 6 Süddeutsche.de 5,90 -0,25 -4,1% 7 FAZ.net 4,99 -0,19 -3,7% 8 stern.de 4,86 -3,24 -40,0% 9 n-tv 4,80 -0,66 -12,1% 10 RP Online 4,66 -0,45 -8,8% 11 businessinsider.de 3,56 0,02 0,6% 12 Huffington Post 3,52 -0,43 -10,9% 13 Handelsblatt 2,93 0,31 11,8% 14 Funke Medien NRW 2,82 0,08 2,9% 15 Der Tagesspiegel 2,62 -0,25 -8,7% 16 tz.de 2,44 -1,22 -33,3% 17 Merkur.de 2,21 -0,11 -4,7% 18 manager magazin online 1,99 0,14 7,6% 19 bento 1,95 0,19 10,8% 20 Express Online 1,94 -0,27 -12,2% *: Unique User ab 10 Jahren in Mio. – Quelle: AGOF / Tabelle: MEEDIA

Bei den mobilen Websites und Apps liegt weiterhin Bild vorn, dahinter folgt mit nur noch minimalem Rückstand Spiegel Online vor Focus Online. Die Springer-Samsung-App upday steigt hier auf Platz 13 ein.