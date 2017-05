TV-Briefing für Medienmacher: „Gift“, gefälschte Medikamente und Trump unter Druck

Von

+++ ARD +++

Gefährliche Medikamente – gepanscht, gestreckt, gefälscht, 20.15 Uhr: Grimme-Preisträger Daniel Harrich verfolgt die Spur gefälschter Medikamente.

Maischberger, 22.45 Uhr: Das Thema der Talkrunde lautet „Klartext, bitte! Was wollen Merkel und Schulz für Deutschland?“. Zu Gast sind die Gäste: Peter Tauber, Ralf Stegner, Sahra Wagenknecht, Katja Suding und der WamS-Journalist Robin Alexander.

+++ ZDF +++

Auslandsjournal, 22.15 Uhr: Das Reportagemagazin beschäftigt sich unter anderem mit dem Iran und schaut sich die Situation in dem Land kurz vor der Präsidentenwahl an.

ZDFzoom, 22.45 Uhr: Unter dem schmissigen Motto „Inside Deutsche Bank“ analysiert die Reportage die Situation in und um den Finanz-Giganten.

Markus Lanz, 23.30 Uhr: Auf der Gästeliste stehen diesmal Katarina Barley, Ulf Poschardt, Reinhold Beckmann, der Kriminaltechniker Guido Limmer und die Stuntfrau Miriam Höller.

+++ RTL +++



SternTV, 22.15 Uhr: Wie sicher ist WhatsApp wirklich?, fragt unter anderem Steffen Hallaschka und seine Redaktion.

+++ 3Sat +++

Auf dem Holzweg, 21.05 Uhr: Die Dokumentation beleuchtet kritisch den Plan der EU, den Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 auf 20 Prozent anzuheben. Das bedeute auch eine erhebliche Zunahme von Holz- und Pelletöfen.

+++ Arte +++

Almodóvar und seine Frauen, 21.50 Uhr: Im Anschluss an das Kinodrama „Alles über meine Mutter“ zeigt Arte noch eine Dokumentation über den spanischen Regisseur Pedro Almodóvar.

+++ Phoenix +++

Phoenix Runde, 22.15 Uhr: Über der Talkrunde steht die Frage: Chaos im Weißen Haus – Sicherheitsrisiko Trump? Anke Plättner unterhält sich mit der Politikwissenschaftlerin Christine Lemke und Brent Goff von der Deutsche Welle.

Prime Time-Tipp:

Gift, 20.15 Uhr: Den Auftakt für den kleinen ARD-Themenabend über „Gefährliche Medikamente“ macht der Thriller „Gift“ mit Maria Furtwängler als Pharmalobbyistin.