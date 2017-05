trending: das Programm der SPD, der Start von Spiegel Daily, der Überraschungs-Hit „Embrace“ und – mal wieder – Donald Trump

#trending // News & Themen

Unfälle und Straftaten bewegen die Menschen in den sozialen Netzwerken an jedem Tag. Am Dienstag war es u.a. ein Unfall mit einem LKW, der einen Windradflügel transportierte. Tag24 sammelte mit der Story über 10.000 Likes, Shares & Co. via Facebook und Twitter ein, erreichte einen Tages-Top-5-Platz unter den erfolgreichsten Artikeln deutschsprachiger Medien.

Wie sehr sich bestimmte Zielgruppen immer wieder genau dann auf Stories stürzen, wenn die Tatverdächtigen keine Deutschen sind, zeigte der Dienstag ebenfalls exemplarisch: Ein Rollstuhlfahrer verprügelte offenbar einen Syrer, der vorher den Hund des Rollstuhlfahrers getreten hatte, in Österreich sind Asylbewerber Verdächtige in einem Vergewaltigungsfall, in Wanne-Eickel wird ein Teenie gesucht, der zwei andere Jugendliche eine Treppe herunter stieß und in München sucht man nach einem Mann, der einer Frau die Leggins zerriss – „er soll gebrochenes Deutsch gesprochen“ haben. Tausende Social-Media-Interaktionen gab es für die vier Artikel. Wären in allen Fällen blonde Deutsche die Tatverdächtigen, sähe es anders aus. Leider.