„Es ist vermutlich nur ein Zufall…“, scherzt Jimmy Fallon: Hat Donald Trump eine Rede beim Kino-Klassiker „Natürlich blond“ abgekupfert?

Am Samstag hat US-Präsident Donald Trump eine Rede an der Liberty University in Viginia gehalten – die verblüffende Ähnlichkeit zu der Rede von Reese Witherspoon im Kino-Klassiker "Natürlich blond" (Original-Titel: "Legally Blonde") aufweist. "Vermutlich nur ein Zufall…", scherzt US-Latenight-Host Jimmy Fallon in seiner Sendung, der das vermeintliche Plagiat entdeckt hat.