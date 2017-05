© ARD/Barbara Bauriedl Um Himmels Willen

Das Erste, 20:15, Familienserie



Für den von Novizin Lela neu ins Leben gerufenen Kinderchor ist das Casting in vollem Gange, als die elfjährige Maja Fellner im Kloster Kaltenthal auftaucht. Sie möchte Nonne werden und ab sofort im Kloster leben, was für ein Kind in dem Alter doch ziemlich ungewöhnlich ist. Im Gespräch mit den Eltern wird Schwester Hanna klar, was der wahre Grund dafür ist, dass das Mädchen nicht mehr daheim leben möchte. Linda und Robert Fellner leben getrennt, und seit die Mutter einen neuen Partner hat, gibt es nur noch Streit mit ihrem Exmann. Der Zwist geht so weit, dass die ehemals gemeinsame Software-Firma kurz vor dem Ruin steht: Herr Fellner hat ein eigenes Unternehmen gegründet und ist im Begriff, seiner Frau den größten Kunden, nämlich die Gemeinde Kaltenthal, wegzuschnappen - mit der Hilfe seines Patenonkels Wolfgang Wöller.

© ZDF/Christoph Weber ZDFzeit: Das Lidl-Imperium

ZDF, 20:15, Dokumentation



"ZDFzeit" versucht, das Phänomen Lidl zu ergründen und bittet die Meister-Köche Frank Buchholz, Tarik Rose und Chakall zum Test. Sie sollen den Discounter an seinem Versprechen messen. Die als "Beef Buddies" bekannt gewordenen Spitzenköche wissen, wie es um die Qualität von Lebensmitteln bestellt sein muss, wenn die Küche exzellent sein soll. Discounterware gehört normalerweise nicht in ihre Vorstellungswelt. Doch nun sollen sie herausfinden, ob ein Menü aus Lidl-Produkten von einem aus Gourmetprodukten zu unterscheiden ist. Die gleichen Gerichte, nur andere Preisklassen. Was sich so einfach anhört, ist aber gar nicht so leicht umzusetzen.

© RTL / FOX Bones - Die Knochenjägerin

RTL, 20:15, Krimiserie



Booth und Brennan untersuchen eine in Beton gegossene Leiche. Booth ist sich sicher, dass der Tote dem bekannten Verbrecher Hugh Kennedy zum Opfer fiel und ist mehr als überrascht, von dessen angeblichen Ableben zu erfahren. Booth findet tatsächlich heraus, dass Kennedy seinen Unfalltod nur vorgetäuscht hat und befindet sich auf Grund seiner Entdeckung schon bald in Lebensgefahr...

© VOX/Christopher Puttins The Story of my Life

Vox, 20:15, Talkshow



Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? In der VOX-Talkshow "The Story of my Life" mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich sechs Promi-Paare diesem spannenden Experiment.

© ARTE France Studium - Zukunft auf Pump?

Arte, 20:15, Dokumentation



Überall auf der Welt wird Bildung zur Ware. Junge Menschen müssen investieren, um daran teilzuhaben. Sie zahlen einen hohen Preis und stürzen sich nicht selten in Schulden. In Shanghai, New York, Paris und Berlin steigen Universitäten in den globalen Wettbewerb ein und werden zu Großunternehmen. Doch zu welchem Preis? Und wer verdient daran? Der Dokumentarfilm „Studium – Zukunft auf Pump?“ hinterfragt diese Entwicklungen und forscht nach, was diese Veränderungen für Forschung, Lehre und die Studierenden selbst bedeuten.

© Fox Die Simpsons

ProSieben, 20:15, Zeichentrick-Comedy



Marge ist sehr traurig und beneidet Homer um sein aufregendes, fröhliches und lustiges Leben. Nachdem Homer daraufhin zu Reichtum kommt, verspricht er Marge den Trip ihres Lebens, um sie aufzuheitern. Homer verliert jedoch das ganze Geld wieder. Für einen vergünstigen Familienurlaub nach Paris geht er mit einem obskuren Kurier einen Deal ein. Seine Neugierde für die Lieferung verschafft ihm eine böse Überraschung...

© Warner Brothers Vaterfreuden

Sat.1, 20:15, Komödie



Matthias Schweighöfer strapaziert als Darsteller, Regisseur und Autor einmal wieder unsere Lachmuskeln: Felix genießt sein kinderloses Single-Dasein in vollen Zügen. Doch nach einer Samenspende stellt er in einer Sekunde der Erleuchtung fest, dass er nicht nur Erzeuger, sondern auch Vater sein will. Er macht die Moderatorin Maren, Empfängerin seiner Samenspende, ausfindig und versucht, ihr Herz zu erobern. Dumm nur, dass Maren kurz vor ihrer Hochzeit mit Ralph steht ...

© New Regency Die Jury

Tele 5, 20:15, Justizthriller



Haileys zehnjährige Tochter Tonya wird vergewaltigt. Kurz vor der Verhandlung greift der Vater zur Waffe: Er erschießt die Täter. Seine Angst war, dass ihre Strafe zu gering ausfallen würde. Denn: Hailey und Tonya sind schwarz, die Vergewaltiger weiß. Der unerfahrene Anwalt Brigance übernimmt den Fall. Das weckt Unmut...

© ProSieben / Claudius Pflug Das Duell um die Geld

ProSieben, 22:10, Show



Rein in die feinen Klamotten, raus mit der Kohle: Joko & Klaas laden zu einer neuen Spielrunde "Duell um die Geld" ein. Am Spieltisch nehmen Moderatorin Hadnet Tesfai, Rapper Kollegah, Sänger Guildo Horn und Moderator Pierre M. Krause Platz. Jeder Spieler befüllt den Jackpot mit 1.000 Euro aus eigener Tasche. Spielleiter Oliver Kalkofe pokert dann um Antworten auf Quizfragen. Wer blufft sich zum Sieg? Wer pokert mit Wissen? Wer wird Geldmeister und räumt den Jackpot ab?

© ZDF/Michel Neumeister Die Anstalt

ZDF, 22:15, Kabarett



Wortgewandt, unkonventionell und mit viel satirischer Schärfe: Max Uthoff und Claus von Wagner klären über die Themen auf, die die Nation bewegen. Live aus der "Anstalt". Gemeinsam mit ihren Gästen Anny Hartmann, Arnulf Rating und Philipp Weber wollen sie "Stimme sein für Ungehörtes und Unerhörtes".

© SAT.1 akte 20.17

Sat.1, 22:25, Magazin



Plötzlich Papa! - akte-Reporter im Familien-Härtetest mit vier Kindern / Wann hört das endlich auf? - Handy-Gaffer, die Einsatzkräfte behindern und attackieren / So gelingt Ihnen das leckerste Grill-Steak: Experten zeigen, worauf es wirklich ankommt