Bon Appétit: Katy Perry launcht das bizarrste Video des Jahres – und kreiert mit der #bonappetitchallenge ein Internet-Mem

Von

Es muss ja immer weitergehen: Wenn in einem Video jede Tanzeinlage und jede Pose schon einmal gezeigt wurde, werden in der Welt der Popmusik schon mal absurde Ideen bemüht.

So geschehen bei Superstar Katy Perry im neuen Video „Bon Appétit“. Die 32-Jährige ist im wörtlichen Sinne zunächst nicht wieder zu erkennen. Perry wird buchstäblich wie ein Stück aus Cellophan ausgepackt, um dann von neun Köchen wie ein Laib Brot im Mehl durchgeknetet zu werden.

„Bon Appétit, Baby“: Essen ist der neue Sex

Spätestens jetzt ist klar: Die lüsterne Popsirene bemüht diesmal unter Wegfall jeder Subtilität die Metapher des Essens als den neuen Sex. „Bon Appétit, Baby“, haucht eine mit jeglichen Zutaten bedeckte Katy Perry, als sie in einen überdimensionalen Suppentopf gelassen wird, der doch mehr wie ein Whirlpool erscheint.

Dann wird es immer absurder: Kochlöffel werden über Perry ausgeschüttet, in der nächsten Sequenz dann wieder Nägel lackiert, ihre Zöpfe abgehackt, ihre Zunge angezündet und das Wunderwerk im Look von Miley Cyrus schließlich in den Club gefahren, in dem Rapper Migos wartet – geschmacksloser geht es kaum.

Entsprechend fallen die Netz-Reaktionen aus:

#BonAppetit is probably Katy Perry’s worst single, even the video is probably her worst too… — Paul McGonigal (@PaulMcGonigal) May 15, 2017

katy perry’s music video for bon appetit is actually the worst thing ever, used to like you but not anymore, bye katy have a nice life 🖕🖕 — Aaron (@AaronzPro) May 14, 2017

Apart from anything having to do with the current administration, the Bon Appetit music video has to be the worst thing I’ve seen all year — Official Kiwileaks (@carsonscabinet) May 12, 2017

Katy’s worst song still remains Bon Appetit but i can’t help but keep listening — ㅤ (@holyfamemonster) May 13, 2017

The “ Bon Appétit “ music video is so unnecessary, and it’s probably Katy Perry’s worst work ever. Anyway, she has a really nice body. — K. (@Matthews__S) May 15, 2017

#bonappetitchallenge: Peinlicher Revival-Versuch der „Ice Bucket Challenge“

Doch weil Katy Perry neben Taylor Swift und Rihanna der absolute Superstar der Popmusik ist, wurde ihr Video binnen der ersten 24 Stunden so oft angesehen wie kein anderes – bereits 30 Millionen Views bei YouTube sammelte die „I kissed a Girl“-Sängerin ein.

Most watched video of 2017 in 24 hours, not bad for a flop artist right? 👀👏🏼#BonAppétitMusicVideo pic.twitter.com/qmhjko6Bjs — 🅹 | 25 (@kxtysboy) May 13, 2017

Zudem versuchte Perry unter dem Hashtag #bonappetitchallenge ein Internet-Mem zu kreieren, das darin zu bestehen scheint, Internet-Nutzer zur absurden Verwendung von Essen und Trinken aufzurufen. Zahlreiche Nachahmer hat die 32-jährige Kalifornierin trotzdem gefunden, schließlich kommt sie mit 98 Millionen auf so viele Twitter-Follower wie niemand anders.

@katyperry heres my #BonAppetitChallenge where I lay in a bath and turn a tap on over my head all for you and yes I forget how to turn it on pic.twitter.com/fUs0zeyAhh — ✨ (@StellughGibson) May 13, 2017

This is my challenge, the water was very very cold, so I realized that a new era is coming soon! 🍒💦@katyperry #bonappetitchallenge pic.twitter.com/MlCXNKu1RC — Katys $mile 🌺 (@franage_dream) May 13, 2017

Bei anderen Twitter-Nutzern kam Perrys profaner Mem-Versuch, der am Ende wie eine drei Jahre alte Version der „Ice Bucket Challenge“ ohne Sinn und tiefere Mission wirkt, weniger gut an:

Is the #bonappetitchallenge to take a shower…? — Local soccer mom (@Yoursoccermom) May 13, 2017

This isnt 2013. No one is doing it for charity so stop trying to get katy views shes fine on her own #bonappetitchallenge pic.twitter.com/DUh9YtGHtN — ㅤ (@arixande) May 13, 2017

Isn’t this #bonappetitchallenge the exact same thing as the #icebucketchallenge just without the ice? #confused — Giovanni Taliaferro (@giovdesigner) May 15, 2017