Das Erste, 20:15 Uhr, Doku



Größer kann der Gegensatz kaum sein: Ist der Norden Neuseelands sonnig und warm und aus dem Feuer der Vulkane geboren, so ist der Süden seine kalte, wankelmütige Schwester: An manchen Tagen laufen alle vier Jahreszeiten auf einmal binnen 24 Stunden ab. Die Küsten sind geprägt von orkanartigen Winden, Gletscher reichen bis ans Meer und in den schroffen Bergen der Südalpen müssen Tiere tagtäglich mit Eis und Schnee ringen.



ZDF, 20:15 Uhr, Heimatkrimi



Anton nimmt seinen Enkel Franzi mit zum Schießtraining. Doch der Junge verfehlt sein Ziel und trifft versehentlich den geliebten Opa. Franzis Oma Erna hat ihre eigene Theorie zum Unfallhergang.

RTL, 20:15 Uhr, Quizshow



Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit wenn es erneut heißt: 'Wer wird Millionär?'.

Sat.1, 20:15 Uhr, Actionserie



Der Fahrer eines Trucks tötet vorsätzlich einen Motorradfahrer - der zufällig der neue Freund von Dr. Cahill war. Da die Helmkamera die Tat aufgezeichnet hat, finden Riggs und Murtaugh den Truck schnell bei einem verlassenen Haus. Vom Fahrer fehlt jede Spur, doch in dem Haus befindet sich eine Kamera, die direkt auf Dr. Cahills Haus gerichtet ist. Offenbar stalkt jemand die Psychologin. Im Verdacht: einer ihrer ehemaligen Patienten.

PRO7, 20:15 Uhr, Sitcom



Penny hadert mit ihrer Schauspielkarriere: Sie hat ein Rollenangebot für einen fürchterlichen Film und weiß nicht, ob sie das Richtige tut, wenn sie es annimmt. Raj plagt sich unterdessen mit einem Frauenproblem herum, das sein Gewissen ziemlich belastet. Er hat ein Date mit seiner Internetbekanntschaft Emily klarmachen können, die er zuerst verprellt hat. Doch dann meldet sich seine Ex-Freundin Lucy ...

kabel eins, 20:15 Uhr, Sci-Fi-Action



Amerika 2019: Das Fernsehen dient einem totalitären Regime als Manipulations-Instrument gegen das Volk. Die beliebteste Live-Show heißt "The Running Man" und ist ein moderner Gladiatorenkampf um Leben oder Tod. Die Kandidaten sind lebenslänglich verurteilte Strafgefangene, die gegen Profikiller um ihr Leben kämpfen müssen. Als sich der Polizist Ben Richards weigert, wehrlose Menschen niederzuschießen, landet er als Kandidat in der Show. Aber Ben dreht den Spieß um ...

RTL II, 20:15 Uhr, Dokusoap



Herzklopfen bei den Single-Wirten: Die ersten Einzeldates in trauter Zweisamkeit stehen an. Einige der Gastronomen mussten bereits die eine oder andere Hürde mit ihrem Damenbesuch meistern. Bei so vielen Flirtoffensiven lassen sich kleine Liebesdramen eben nicht immer vermeiden. Auch Brigitte Nielsen ist gespannt, wie die erste große Entscheidung wohl ausfallen wird: Welche Frau muss abreisen und wer schwebt weiterhin auf Wolke 7?

VOX, 20:15 Uhr, Dokusoap



Die einen sehnen sich nach Sonne und Meer, andere sehen in Deutschland keine berufliche Perspektive mehr. "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" begleitet Paare und Familien auf ihrem großen Schritt in ein fremdes Land, das viele nur aus unbeschwerten Urlaubstagen kennen. Doch viele der Auswanderer stellen erst vor Ort fest, dass es überall bürokratische Hürden gibt und dass weder Jobs noch Wohnungen nur auf sie warten. Doch unterkriegen lassen kommt nicht in Frage!

3sat, 20:15 Uhr, Doku



Leben in der Wildnis Kanadas



Kim Pasche lebt fast das ganze Jahr über im Yukon, dem äußersten Nordwesten Kanadas. Monatelang erforscht er im Urwald die Ursprünge unseres menschlichen Lebens. Eine Reise durch Raum und Zeit.