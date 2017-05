„Für eure Familien, für eure Kinder“: Irre Vollgas-Rede von Bielefeld-Trainer hat das Zeug zum Social-Media-Hit

Von

Herzstück des Vollgas-Monologes des 36-Jähringen ist, dass er den Profis das Versprechen abnimmt, alles zu geben und so den Abstieg in die 3. Liga zu verhindern.

„Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen, bei euren Kindern, bei euren Freundinnen abladen. Alles was hier passiert. Und die sind immer für euch da“, brüllt Rumpe nach einer kurzen, wilden Einleitung. „Und heute sind sie auf der Tribüne und beten zu Gott, dass ihr heute ein Feuerwerk abfackelt.“ So fordert er von den Profis mit verzerrtem Gesicht: „Für eure Familien, für eure Kinder – werdet ihr jetzt da draußen ackern – von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Versprecht ihr mir das?“

Als Beleg für den Schwur kündigt Rump an, den Clip an die Frauen der Spieler zu schicken – wohl eine der ungewöhnlichsten Drohungen im Profifußball überhaupt. Aber sie funktionierte. Seine Mannschaft, bzw. die von Cheftrainer Jeff Saibene, fegte das Top-Team aus Braunschweig mit 6:0 vom Platz.

Ob Rumpe es wollte oder nicht. Mit seiner ungewöhnlichen Aktion gelang ihm ein potenzieller Trainer-Ansprachen-Klassiker. Alleine schon deshalb weil aus Medien-Sicht die Kabine verbotenes Terrain ist. Journalisten dürfen nie die Ansprachen filmen. So sei an dieser Stelle noch einmal an die Capitano-Rede von Jürgen Klinsmann vor dem WM-Viertelfinale von 2006 gegen Argentinien erinnert.