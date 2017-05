© rbb/Oliver Feist Polizeiruf 110: Muttertag

Das Erste, 20:15 Uhr, Krimi



Spät in der Nacht werden Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) ins deutsch-polnische Kommissariat in Swiecko gerufen. Eine männliche Leiche wurde in der Nähe von Szczecin in einem bizarren Wald gefunden. Zeugen geben an, ein Auto mit deutschem Kennzeichen am Tatort gesehen zu haben. Adam ist schwer genervt, nicht zuletzt weil seine Kollegin mit ihrer vierjährigen Tochter Alma in der Dienststelle aufkreuzt. Olga Lenski hat keinen Babysitter gefunden.Vor Ort ermitteln Lenski und Raczek, dass es sich bei dem Toten um den 45-jährigen Janusz Kubiak handelt, der Frau und zwei kleine Kinder hinterlässt. Kubiak hat als polnischer Kleinunternehmer eines Tischlereibetriebs gearbeitet. Er wurde offenbar erpresst und soll darüber hinaus ein enges Verhältnis zu Sabrina Uhl (Jennifer Krannich) gehabt haben, einer jungen Frau aus dem nahe gelegenen Wüsterow auf deutscher Seite.

©ZDF Inga Lindström: Kochbuch der Liebe

ZDF, 20:15 Uhr, Romanze



In der Kochschule ihrer Mutter Birthe gibt Jule beliebte Kochkurse. Auch das Paar Bille und Hanna nimmt teil. Doch während Hanna von Jules positiver Art angenervt ist, ist Bille von der jungen Frau fasziniert. Jule hingegen glaubt fest an eine Zukunft mit Ole.Mutter Birthe versucht alles, ihre Tochter in der Kochschule zu halten. Durch ihre Initiative wird sogar der bekannte Fernsehkoch Vincent August auf Jule aufmerksam, der sie als Partnerin in seine Sendung holen will. Und Birthes andere Tochter, die übergewichtige Kaminkehrerin Lotte, hat trotz der kulinarischen Liebestipps ihrer Schwester noch nicht ihren Herzensmann gefunden. Als Ole nach Schweden kommt, um Jule beim Packen zu helfen, muss sich Jule entscheiden, ob ihr geplanter Lebensweg nicht nur andere satt, sondern sie selbst auch maximal glücklich macht.

© RTL/ ©2014 Marvel The Return oft he First Avenger

RTL, 20:15 Uhr, Actionfantasy



Nach der gefährlichen Mission mit den Avengers in New York kehrt Steve Rogers alias Captain America nach Washington zurück. Nach seinem fast 70-jährigen Kälteschlaf macht ihm das moderne Leben noch immer Probleme. Doch viel Zeit, um sich einzuleben, bleibt dem furchtlosen Soldaten nicht: S.H.I.E.L.D-Agent Nick Fury wird zum Ziel eines Angriffs, und das ist erst der Anfang eines verstrickten Plans, der die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Zusammen mit Agentin Natascha Romanoff, besser bekannt als "Black Widow" und dem "Falcon" versucht Captain America die Verschwörung aufzuklären. Dabei geraten die Helden immer wieder ins Visier der Attentäter. Doch mit dem mysteriösen "Winter Soldier" wartet eine noch weitaus größere Gefahr auf die drei.

© SAT.1 / Stefan Hobmaier It’s Showtime! Das Battle der Besten

Sat.1, 20:15 Uhr, Talentshow



Sie sind die Besten ihrer Klasse, die Meister ihres Fachs und jeder für sich eine echte Sensation! In "It's Showtime! Das Battle der Besten" wollen Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians die Zuschauer mit ihrem einmaligen Können begeistern. Doch wer von ihnen schafft es wirklich? Entschieden wird das von den drei hochkarätigen Juroren Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha, die bereits bewiesen haben, dass zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören.

© TM and 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. Taffe Mädels

PRO7, 20:15 Uhr, Actionkomödie



Nach ihren Erfolgen als "Miss Undercover" verkörpert Sandra Bullock erneut eine FBI-Agentin: Als die taffe Agent Ashburn für einen Spezialauftrag nach Boston geschickt wird, trifft sie auf die recht unkonventionelle Agent Mullins. Das ungleiche Duo soll einen Drogenboss hochnehmen und muss an einem Strang ziehen - ob es den Ladies nun gefällt oder nicht. Es zeigt sich allerdings, dass gerade in ihrer Verschiedenheit ihre Stärke liegt ...

© kabel eins Die spektakulärsten Kriminalfälle

kabel eins, 20:15 Uhr, Doku



Monika de Montgazon wurde wegen Mordes an ihrem Vater verurteilt. Ralph Witte saß sechs Jahre wegen angeblicher Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs in Haft. Hubert Schöpfer kam wegen eines vermeintlichen Mordes ins Gefängnis. Doch alle drei waren Opfer fataler Justizirrtümer. Und diese Fälle, die bundesweit Aufsehen erregten, sind nur die Spitze des Eisbergs. Zu Unrecht Verdächtigte, Beschuldigte und Verurteile bleiben für immer stigmatisiert und traumatisiert

© RTL II James Bond 007 – Sag niemals nie

RTL II, 20:15 Uhr, Actionthriller



James Bond fristet sein Dasein beim MI6, dem Geheimdienst ihrer Majestät, als Ausbilder für den Agentennachwuchs. Als ein Trainingseinsatz schief geht, reißt M, Chef des MI6, der Geduldsfaden. Bond wird in ein Sanatorium geschickt um seinen legeren Lebenswandel in den Griff zu bekommen und wieder einsatztauglich zu werden. Doch wie es der Zufall will, hat sein Widersacher, Maximilian Largo, ebenfalls Leute in diesem Sanatorium. Die schöne Fatima Blush soll auf Captain Jack Petachi aufpassen, mit dessen Hilfe die Organisation „Spectre“ in den Besitz von nuklearen Sprengköpfen gelangen will. Mit diesen Waffen will die Organisation Geld von den Regierungen der Welt erpressen. Und auch wenn James den Reizen einer Frau nie widerstehen kann, nicht einmal der schönen Domino, der Freundin seines Widersachers, lässt er sich auch diesmal nicht von dem Versuch abhalten die Welt zu retten.

© VOX/ Frank W. Hempel Grill den Henssler

VOX, 20:15 Uhr, Kochshow



Bei "Grill den Henssler", moderiert von Ruth Moschner, messen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Stars in einem hitzigen Wettkampf am Herd. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Runde die kritische Jury.

©ZDF Sissi

3sat, 20:15 Uhr, Heimatfilm



Der junge Kaiser Franz Joseph soll verheiratet werden. Seine Mutter, Erzherzogin Sophie, hat auch schon eine Braut für den Sohn auserkoren: Prinzessin Helene von Bayern.