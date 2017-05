Eurovision Song Contest schwach wie seit 2009 nicht mehr, MDR landet Treffer mit Muttertags-Show

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen:

1. Tagessieger mit problematischer Tendenz: ESC hat 1,5 Mio. Zuschauer weniger als noch vor einem Jahr

„Amar Pelos Dois“ heißt der Siegertitel des 62. Eurovision Song Contest, er stammt von Salvador Sobral aus Portugal, das knapp vor Bulgarien und Moldau ins Ziel ging. Deutschland landete mit Levine und ihrem Titel „Perfect Life“ auf dem vorletzten Platz (mit nur sechs Punkten). Der Abend aus Kiew interessierte 7,76 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren, die das Erste problemlos zum Tagessieg trugen. Zugleich ist das aber die schlechteste Zuschauerzahl seit acht Jahren: Bevor Lena 2010 für Deutschland abräumte, war das ESC-Interesse 2009 (als Alex swings Oscar sings für Deutschland ins Rennen gingen und zumindest Platz 20 holten) mit 7,36 Mio. zwar nicht auf dem Tiefpunkt angelangt. (Der war schon ein Jahr zuvor erreicht, als die No Angels antraten und nur 6,38 Mio. zusahen.) Doch das reichte, um in der ARD danach den Befreiungsschlag über die Kooperation mit Stefan Raab zu wagen. Ärgerlich ist die jetzige Zuschauerzahl auch, weil im vergangenen Jahr – auch schon ohne großen ESC-Hype – noch 9,38 Mio. eingeschaltet hatten, anderthalb Millionen mehr. Am Samstag sah dennoch jeder dritte Zuschauer (31,5%) Song Contest, den „Countdown für Kiew“ hatten zuvor 3,94 Mio. eingeschaltet (14,5%), und für die „Grand Prix Party“, bei der es wenig zu feiern gab, blieben ab 0.45 Uhr noch 2,56 Mio. dran. Im jungen Publikum hatten 3,65 Mio. eingeschaltet (exakt 1 Mio. weniger als im Vorjahr), der Marktanteil lag bei 39,8%.

2. Stefanie Hertels „Muttertagsshow“ bringt den MDR nach vorn, RTL geht als ESC-Trittbrettfahrer unter

RTL wollte auch ein bisschen vom ESC profitieren und zeigte ab viertel nach acht als direkte Konkurrenz zum Countdown im Ersten „Song Contest – Das Phänomen“. Klingt nach einer guten Idee, war aber keine: Mit 1,33 Mio. Zuschauern ab 3 jähren landete RTL hinter „Hotel Transsilvanien“ in Sat.1 (1,43 Mio.) und musste außerdem dem MDR den Vortritt lassen. 1,54 Mio. hatten dort „Stefanie Hertel – Die große Show zum Muttertag“ eingeschaltet, das reichte für gute 5,3% Marktanteil. Zur Primetime war der MDR damit der zweitstärkste ESC-Konkurrent – freilich mit riesigem Abstand.

3. „Wilsberg“ beschert dem ZDF einen guten Primetime-Start – aber danach …

Der Abstand zwischen Kiew und „Wilsberg“ im ZDF fällt schon deutlich knapper aus. 4,83 Mio. (16,8%) reichten aber noch lange nicht, um dem Ersten gefährlich zu werden. Während zum „heute journal“ 3,26 Mio. dranblieben, musste sich „das aktuelle Sportstudio“ nachher mit 1,98 Mio. begnügen, „Bella Block“ mit 1,19 Mio. Die Bundesliga-„Sportschau“ zum vorletzten Spieltag hatten im Ersten am Vorabend hingegen 5,29 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren eingeschaltet. RTL war dafür am Nachmittag mit Formel 1 und dem Qualifying zum Großen Preis von Spanien erfolgreich, das ab 14 Uhr 1,81 Mio. sehen wollten (17,3%). Der SWR zeigte „Wer weiß denn sowas XXL“ und sicherte sich damit 4,1% dank 1,15 Mio. Zuschauern im Gesamtpublikum.

Mehr Dinge stehen hier in Kürze.