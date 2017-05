© NDR/Morris Mac Matzen Eurovision Song Contest 2017 – Countdown für Kiew

Das Erste, 20:15 Uhr, Show



Moderation: Barbara Schöneberger

Übertragung von der Reeperbahn in Hamburg



Von Pop und Rock über Folk bis hin zu R&B: So vielfältig die Musik beim Eurovision Song Contest ist, so ist sie es auch in den beiden Sendungen vor und nach der Übertragung des ESC-Finales im Ersten. In „Eurovision Song Contest 2017 – Countdown für Kiew“ und „Eurovision Song Contest 2017 – Grand Prix Party“ begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger live auf der Hamburger Reeperbahn Helene Fischer, ESC-Gewinnerin Nicole, Sängerin Joy Denalane, die Kelly Family, die schwedische Band Mando Diao, Adel TAwil, Melanie C und Sänger Wincent Weiss. Der „Countdown für Kiew“ beginnt um 20:15 Uhr, die „Grand Prix Party“ um 0:45 Uhr – insgesamt steht der größte Musikwettbewerb der Welt am Sonnabend, 13. Mai, im Ersten fast fünf Stunden lang im Mittelpunkt.

ZDF, 20:15 Uhr, Krimi



Wilsberg schuldet dem Finanzamt mehrere tausend Euro an Nachzahlungen. Dazu wird er auch noch in einen Autounfall verwickelt, bei dem eine junge Anhalterin zu Tode kommt.

RTL, 20:15 Uhr, Musikdoku



"Song Contest - Das Phänomen" feiert schon mal vor. Mit den coolsten Songs, den schrägsten Auftritten und den schrillsten Kostümen, die es je beim ESC gab. Außerdem ist die RTL-Sendung beim Kinder-ESC dabei und wirft einen Blick auf den ESC der Asiaten.

Sat.1, 20:15 Uhr, Gruseltrickspaß



Animationsspaß mit Biss und den Stimmen von Rick Kavanian, Josefine Preuß und Elyas M'Barek: Das "Hotel Transsilvanien" ist neben seiner geliebten Tochter Mavis Draculas größter Schatz. Schließlich können sich hier alle Arten von Monstern ungestört austoben. Als sich der Rucksacktourist Jonathan auf das Schloss verirrt, bricht Panik unter den Gästen aus - schließlich ist er ein Mensch! Zu allem Überfluss verliebt sich Mavis in den vorwitzigen Bengel und will mit ihm durchbrennen.

PRO7, 20:15 Uhr, Komödie



In Jim Field Smiths Komödie sucht Jay Baruchel die große Liebe: Der Mittzwanziger Kirk arbeitet an der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Sein eintöniges Leben wandelt sich schlagartig, als er Molly trifft. Die atemberaubende Event-Managerin, deren verloren gegangenes Handy er findet, lädt ihn als Dankeschön zum Abendessen ein und verliebt sich ausgerechnet in ihn. Kirks Freunde warnen ihn, sie sei nicht seine Kragenweite, doch er versucht sein Glück beim Schopf zu packen ...

kabel eins, 20:15 Uhr, Krimiserie



Ein Partyboot mit amerikanischen Jugendlichen an Bord wird überfallen. Von der Küstenwache alarmiert, finden Steve und sein Team das Boot verwaist vor - der Kapitän und ein tongaischer Pirat liegen erschossen an Deck. Nachdem sich herausstellt, dass der Pirat bereits 24 Stunden vor dem Überfall erschossen wurde, keimt in Steve der Verdacht, dass die Täter wahrscheinlich keine Piraten waren. Kurz darauf gehen bei den Eltern der entführen Kids Lösegeldforderungen ein ...

RTL II, 20:15 Uhr, Gefängnisserie



Michael, Lincoln, Whip und Ja sitzen im Jemen fest und überlegen, auf welchem Weg sie außer Landes kommen. Die einzige Option, die sie noch haben, ist Shebas Kontakt Omar. Der macht sich gerade auf den Weg nach Phaecia, einem kleinen Küstenort. Zunächst versucht Omar, sich abzusetzen, indem er sie einen Hinterhalt lockt. Michael und seine Leute können aber der Falle entkommen und Omar zwingen, sie nach Phaecia zu bringen. Unterwegs halten sie an einer Tankstelle. Dort werden sie von IS-Kämpfern angegriffen...

VOX, 20:15 Uhr, Katastrophendrama



Ein Komet rast direkt auf die Erde zu und könnte mit seinem Einschlag die gesamte Menschheit auslöschen. Die Regierung versucht alles, um die Katastrophe zu verhindern. Ein Team der besten Astronauten macht sich auf den Weg ins All, um den Kometen zu zerstören, während auf der Erde die Vorbereitungen für den Ernstfall beginnen...

3sat, 20:15 Uhr, Theater



Zwischen Alexander und dem großen Nicola, der eine der Schüler des anderen, der seinen Meister nun zu überflügeln droht. Die Zauberer und ihre Assistentinnen bereiten sich vor, von geheimnisvollen Tricks ist die Rede, dem Jungfrauenrätsel, der Münzvermehrung, doch bis zu deren Ausführung kommt es nie. Die traurigen Zauberer buhlen um ihre Partnerinnen und versuchen sich gegenseitig auf jede nur erdenkliche Weise zu sabotieren. Magisch wird es aber dennoch, wenn die Illusionsmaschine Theater alles auffährt, was sie zu bieten hat. Das Licht mehrerer Schminkspiegel taucht die Bühne in warmes Orange, der Bühnennebel breitet sich aus, hauchzarte Stoffbahnen verschleiern dem Zuschauer nach und nach den Blick und die Sinne. Und dazu immer Musik, vom Klavier, von der Orgel, vom Grammophon. Ein Abend über das Theater und warum man es einfach lieben muss.

ZDFneo, 20:15 Uhr, Krimi



Am Oxforder Frauen-College Matilda's findet ein Bankett statt. Viele ehemalige Studentinnen haben sich zu Ehren der beliebten Professorin Ellerby versammelt, die in die USA gehen …