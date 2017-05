© SWR/Flare Film/Hardy Spitz

Leichtmatrosen - Drei Mann in einem Boot

Das Erste, 20.15, Komödie



Drei Männer und ein Hausboot: In der Komödie „Leichtmatrosen – Drei Mann in einem Boot“ schippern drei krisengeplagte Stuttgarter eine Woche lang auf der Havel Richtung Müritz. Die ungewohnte und gar nicht so beschauliche Dreisamkeit bringt so manches zum Vorschein, was bisher erfolgreich verschwiegen und verdrängt wurde. Die sommerliche Bootsfahrt bahnt den Weg zu der Erkenntnis, dass eine Wende im Leben keineswegs schaden könnte. „Leichtmatrosen – Drei Mann in einem Boot“ ist ein schwungvolles Roadmovie auf dem Wasser, für das Regisseur Stefan Hering seine drei Protagonisten mit leichter Hand durch die Widrigkeiten der Schifffahrt und der Selbsterkenntnis steuert. Silja Clemens schrieb das Drehbuch dazu nach der Romanvorlage „Leichtmatrosen“ von Tom Liehr. Golo Euler, Stephan Szász und Gabriel Merz spielen die drei Hausbootfahrer, in weiteren Rollen sind Susanne Bormann, Michael Gaedt, Luca Zamperoni und Ramona Kunze-Libnow zu sehen.

© ZDF/Stefan Erhard Der Kriminalist - Mutter des Sturms

ZDF, 20.15, Krimiserie



Waldarbeiter finden die Leiche von Angie Schulte. Das Mädchen wurde erstickt und nach muslimischem Brauch bestattet. Schumann und sein Team vermuten eine religiös motivierte Tat. Angies Eltern wollen nicht gewusst haben, dass ihre Tochter zum Islam konvertiert ist. Noch vor Kurzem ist sie mit ihrer Freundin Amatullah um die Häuser gezogen. Doch auf Angies Computer finden sich Videos, in denen sie sich fanatisch zum Islam bekennt. Auch ihre Freundin Amatullah hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. Sie hat geheiratet, und obwohl sie nicht streng gläubig ist, besucht sie regelmäßig mit ihrem Mann die Moschee. Schumann sucht nach einem Grund für Angies Radikalisierung und sichtet immer wieder ihre Videobotschaften. Sie hat in den Regeln des Islams Halt gesucht und sich ganz dem Glauben hingegeben. Als sie Özden Yilmaz kennenlernt, verliebt sie sich, und die beiden heiraten, um zusammen nach Syrien zum IS gehen zu können. Schumann sucht Özdens Familie auf und erfährt, dass Özden als Märtyrer in Syrien gestorben ist. Er hinterlässt dort eine zweite Frau und ein Kind.

© RTL / Stefan Gregorowius Let's Dance

RTL, 20:15, Tanzshow



Neben den Einzeltänzen treten in der 8. Show die sieben verbliebenen Stars auch beim Discofox-Marathon gegeneinander an. Die Juroren wählen dabei nach und nach einzelne Tanzpaare raus, bis nur noch ein Sieger übrig bleibt und den Discofox-Marathon gewinnt. Über die Songs können die Zuschauer bei RTL.de abstimmen. Insgesamt stehen 15 Hits zur Auswahl, doch nur sieben davon werden beim Discofox-Marathon zum Einsatz kommen.

© RTL II Gangs Of New York

RTL II, 20:15, Action-Abenteuer



New York im Jahre 1846: Amsterdam Vallon kommt bereits als Kind mit den Bandenkriegen des Viertels „Five Points“ in Berührung. An der Seite seines Vaters Priest Vallon kämpft der Junge für die sogenannten „Dead Rabbits“, eine Gruppe irischer Einwanderer. Deren Gegner sind die gefürchteten „Natives“ – angeführt vom brutalen William Cutting, genannt „Bill The Butcher“. Die Bande ist bestrebt, mit allen nur erdenklichen Mitteln die alleinige Herrschaft über das Armenviertel an sich zu reißen. Während eines Kampfs muss Amsterdam schließlich mit ansehen, wie sein Vater von „Bill The Butcher“ ermordet wird. Der Junge wird daraufhin in ein Erziehungsheim gesteckt. 16 Jahre später, inmitten der Unruhen des Bürgerkriegs, ist Amsterdam zu einem jungen Mann herangewachsen und sinnt auf bittere Rache. Er kehrt zurück zu den „Five Points“ und trifft dort auf Johnny, einen Freund aus Kindertagen. Dieser klärt Amsterdam über die aktuellen Verhältnisse im Viertel auf. Noch immer sind die „Natives“ den irischen Einwanderern gegenüber feindlich gesonnen und haben das Todesdatum von Priest Vallon zu ihrem Feiertag erklärt.

© Paramount Pictures Corporation G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra

ProSieben, 20:15, Action



In der nahen Zukunft ist die geheime US-Spezialeinheit G.I. Joe für die ganz schweren Fälle zuständig. So sollen die mit futuristischer Waffentechnik ausgerüsteten Teammitglieder Duke und Ripcord die Überführung von vier neuartigen Nano-Sprengköpfen von gewaltiger Vernichtungskraft überwachen. Doch der Transport gerät in einen tödlichen Hinterhalt der Attentäterin Baroness - in der Duke zu seinem Entsetzen seine Ex-Verlobte Ana erkennen muss. Nur durch die Unterstützung der anderen Teammitglieder Snake Eyes, Heavy Duty, Breaker und Scarlett gelingt es, die hochgefährliche Fracht in das Einsatzzentrum der G.I. Joe in Ägypten zu schaffen. Die Elitetruppe ahnt noch nicht, dass ihre Gegenspieler unter dem größenwahnsinnigen Waffenhändler McCullen bereits einen verheerenden Angriff auf ihren Stützpunkt planen. McCullen geht es um nicht weniger als die Weltherrschaft ...

© SAT.1/Brainpool/ Willi Weber LUKE! Die Schule und ich –VIPs gegen Kids

Sat.1, 20:15, Comedyquiz



Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt vier Promis gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu "lehrreichen", innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet Luke Mockridge die Kids persönlich an ihren Lehranstalten. Wer kann mit den cleveren Schülern mithalten?

© WDR/Markus Dassel Im Revier – ein Streifzug durchs Ruhrgebiet

WDR, 20:15, Reportage



WDR-Reporter Christian Dassel macht sich mit seinem Team auf einen Streifzug durchs Ruhrgebiet - auf der Suche nach dem neuen Herzschlag im alten Revier. Wo früher Schlote qualmten, nisten heute Vögel. Wo früher Stahl kochte, finden heute junge Bräute Träume in Tüll und Spitze. Im Ruhrgebiet treffen Gegensätze aufeinander: Taubenzüchter und Jungunternehmer, Schrebergärtner und Hinduisten, Malocher und Überlebenskünstler.

© WDR/dpa Die schönsten ESC-Momente - Von ABBA bis Lena

ONE, 21:30, Musikshow



Spektakuläre Auftritte, große Stimmen, emotionale Momente - der Eurovision Song Contest ist die größte Fernsehshow Europas. Ein Event, das jedes Jahr zahlreiche Fans begeistert und Europa vor dem Fernseher vereint. Die Sendung 'Die schönsten ESC-Momente: von Abba bis Lena' taucht 90 Minuten lang in den schillernden, bunten ESC-Kosmos ein und zeigt Künstler, die zu Weltstars wurden, Lieder, die längst Evergreens sind. In den Anfängen 1956, als die Fernsehbilder noch schwarz-weiß waren, erlebten die Zuschauer eine ungewöhnliche Premiere: einen Gesangswettbewerb im schweizerischen Lugano, an dem sieben Länder teilnahmen. Die Siegerin, Lys Assia aus der Schweiz, erinnert sich noch heute daran: 'Also man wusste ja gar nicht, wie dieses Kind heißt und ob es überhaupt überlebt.' In Deutschland taufte man den Wettbewerb zunächst 'Grand Prix Eurovision de la Chanson'. Gesungen wird heute immer noch und doch hat sich viel verändert: Es nehmen mehr als 40 Länder teil, der Wettbewerb wurde 2001 in 'Eurovision Song Contest', kurz ESC, umbenannt, und die Galas sind immer bunter, größer und schriller geworden.

© ZDF/Willi Weber heute-show

ZDF, 22:30, Nachrichtensatire



Die "heute-show" mit Anchorman und Team bietet gutgelauntes Politainment, unterhaltend und geistreich zugleich. Wahlkampfparolen werden seziert, hohle Phrasen entlarvt oder das Fachchinesisch unserer Volksvertreter humorvoll übersetzt.

© ARD Degeto/Lars Høgsted Mankells Wallander - Dunkle Geheimnisse

Das Erste, 23:30, Krimi



Nach dem Mord an dem elfjährigen Johannes ermittelt Wallander gegen einen pädophilen Täter, der jedoch vor seiner Verhaftung selbst ermordet wird. Wollte etwa Lasse Bengtsson, der Vater des Jungen, sich an dem Peiniger seines Sohnes rächen? Durch die Parallele zwischen dem Mord an Johannes und einem sieben Jahre zurückliegenden Verbrechen an einem gleichaltrigen Jungen gerät der pensionierte Polizist Rolf Liljeberg ins Visier: Er hatte Kontakt zu beiden Tätern. Als Linda ihn verhören will, stellt sich jedoch heraus, dass Liljeberg als V-Mann gegen einen Pädophilen-Ring ermittelt. Der Fall stürzt Lindas Kollegen Stefan Lindman unterdessen in eine emotionale Hölle, aus der es für ihn kein Entkommen gibt.