TV-Briefing für Medienmacher: Vorglühen für den ESC – und gleich zwei Sender erklären uns, wer da eigentlich für Deutschland singt

+++ ZDF +++

heute-show, 22.30 Uhr: So viele Möglichkeiten die Satire-Sendung in den nächsten Monaten zu sehen, gibt es nicht mehr. Oliver Welke und sein Team wollen vom 3. Juni bis zum 8. September eine ausgedehnte Sommerpause einlegen.

+++ 3Sat +++

Mama hat Burn-out, 20.15 Uhr: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Erschöpfungsdiagnosen beim Müttergenesungswerk um annähernd 40 Prozent gestiegen. Längst ist der Burn-out keine Managerkrankheit mehr.

Makro, 21.00 Uhr: Das Wirtschaftsmagazin blickt nach Griechenland und fragte sich, ob die Krise dort ein Comeback feiert.

+++ Arte +++

Zwölf Punkte für einen Hit, 21.45 Uhr: Morgen ist wieder ESC-Zeit. Arte stimmt die Zuschauer mit dieser Dokumentation ein, die der Faszination des Gesangswettstreit auf den Grund gehen will.

+++ WDR +++

Kölner Treff, 22.00 Uhr: Zu Gast bei Bettina Böttinger sind diesmal Thomas und Pauline Kausch, Clueso, Richy Müller, Jean Ziegler, Susanne Uhlen und Insa Thiele-Eich.

Bettina und Bommes, 22.00 Uhr: Gestern wurde Alexander Bommes noch von Jan Böhmermann im „Neo Magazin Royale“ befragt. Jetzt fragt er selber nach. Zu Gast in der Talkshow sind diesmal: Frank Elstner, Ann-Marlene Henning, Mark Forster, Silvia Furtwängler, Jochen Busse, Pierre M. Krause, Enissa Amani

Levina im ESC-Fieber, 0.00 Uhr: In dieser halbstündigen Doku will Bürger Lars Dietrich den Zuschauern die deutsche ESC-Kandidatin Levina Lueen näher bringen.

+++ MDR +++

Riverboad, 22.00 Uhr: Kim Fisher und Susan Link begrüßen den Schauspieler Roman Knizka, den Pupenspieler Sascha Grammel, Thomas Anders , Jochen Schweizer, Stefan Mross und den Vogelkundler Uwe Westphal.

+++ One +++

Levina im ESC-Fieber, 21.00 Uhr: Bereits drei Stunden vor dem NDR zeigt One die Dokumentation über die deutsche ESC-Teilnehmerin. Im Anschluss (21.30 Uhr) gibt es die Dokumentation „Die schönsten ESC-Momente: von Abba bis Lena“.

+++ Phoenix +++

Im Dialog, 22.30 Uhr: Michael Hirz spricht mit dem Ratsvorsitzender der EKD Heinrich Bedford-Strohm.

Chicago Med, 21.15 Uhr (Vox): Ab sofort gibt es im TV eine Art Chicago-Trilogie. Denn nach „Chicago Fire“ und „Chicago PD“ startet nun auch chicago Med. Der Neuling ist schon konzipiert, dass immer wieder auch Kollgen von der Feuerwehr oder Polizei im Krankenhaus vorbeischauen.