Schon wieder: Türkei inhaftiert deutsche Journalistin und wirft ihr Terrorpropaganda vor

In der Türkei ist eine für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur arbeitende deutsche Journalistin festgenommen worden. Die 33-Jährige Mesale Tolu wurde bereits am 30. April festgesetzt, wie zuerst die ARD berichtete. Demnach drang eine Anti-Terror-Einheit gewaltsam in die Wohnung ein. Seit dem 6. Mai sitze Tolu im Istanbuler Frauengefängnis.