Von der Zeit zur VHB: WirtschaftsWoche holt Elisabeth Niejahr als neue Chefreporterin

Chefredakteur Beat Balzli, seit April dieses Jahres erster Blattmacher bei der WiWo, freut sich über den „erfahrenen“ und „hoch kompetenten“ Neuzugang von der Zeit. „Frau Niejahr wird eines unserer politischen Gesichter in Berlin werden und das Profil der WirtschaftsWoche mit ihrem ausgezeichneten Schreibstil und guten Gespür für spannende Themen aus Politik und Wirtschaft noch weiter schärfen.“

Niejahr hat jahrelange Erfahrung als Hauptstadtjournalistin, berichtete bereits für den Spiegel aus der ehemaligen Hauptstadt Bonn. Die meiste Erfahrung sammelte die Reporterin allerdings bei der Zeit, die wie die Verlagsgruppe Handelsblatt zu den Dieter von Holtzbrinck Medien gehört. Seit 1999 berichtete sie für die Wochenzeitung aus Berlin.

Im Herbst 2011 verbrachte sie vier Monate als Bucerius Fellow an der Harvard University. Die Diplom-Volkswirtin hat mehrere Bücher veröffentlicht und ist häufig in TV-Talkshows zu Gast. Seit 2013 gehört sie zum Team der politischen Talkrunde „Thadeusz und die Beobachter“ im rbb Fernsehen, seit Anfang 2017 berichtet sie in der wöchentlichen Kolumne „Berlin Backstage“ für Radio Bremen über das Geschehen in der Hauptstadt.

„Ich freue mich sehr darauf, für die WirtschaftsWoche in Zukunft meine erprobten politischen Kontakte weiter nutzen zu können, mir aber auch ganz neue Themengebiete zu erschließen. Bei der WiWo habe ich als Praktikantin meine ersten Magazingeschichten geschrieben, jetzt kehre ich zurück“, so die Journalistin.

