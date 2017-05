© WDR/Max Kohr Hirschhausens Quiz des Menschen

Das Erste, 20.15 Uhr, Quiz



Die Spiel- und Wissensshow - In dieser Ausgabe wird erklärt, wie der Körper auf natürliche Weise entgiftet wird und ob man Lügnern ins Gehirn schauen kann. Die Gäste sollen beweisen, wie gut sie bluffen können. Wer verrät sich, wenn er statt Apfelsaft plötzlich Apfelessig trinken muss? In einem Filmbeitrag räumt Hirschhausen mit allen Vorurteilen auf, die Menschen entgegengebracht werden, die an dem Tourette-Syndrom leiden.

© ZDF/Daniela Incoronato Ein schrecklich reiches Paar

ZDF, 20.15 Uhr, Komödie



Die unorthodoxe Millionärs-Gattin Eva Klüber tobt, als sich ihr Mann Rainer von ihr scheiden lässt und sie laut Ehevertrag nichts vom gemeinsamen Vermögen erhalten soll. Eva inszeniert ihre eigene Entführung, um an das aus ihrer Sicht mehr als verdiente Geld zu kommen. Doch ihr perfekter Plan geht gleich in mehrerlei Hinsicht daneben.

© RTL/Guido Engels Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei

RTL, 20.15 Uhr, Actionserie



Das B-Team - Semir und Paul geraten in die Gewalt von skrupellosen Geiselgangstern und müssen sich jetzt auf die Entscheidungen von Jenny verlassen. Ihre junge Kollegin hat nämlich die Leitung der Rettungsgruppe übernommen. Doch die hektische Suche nach den beiden verschleppten Autobahnpolizisten verläuft allles andere als erfolgreich und schließlich setzt sich Staatsanwalt Schrankmann selbst an die Spitze der Einheit. Jenny und die anderen machen trotzdem weiter und ermitteln auf eigene Faust...

© ABC Studios Criminal Minds: Beyond Borders

Sat.1, 20.15 Uhr, Krimiserie



Die Ballade von Nick und Natalie - Jack und sein Team beginnen in Havanna zu ermitteln, um den Mord an einem US-Kubaner aufzuklären. Rodrigo Fernandez wurde in Camajuaní von der Amerikanerin Natalie erschossen. Die Zeit drängt, denn Natalie zieht mit ihrem Freund Nick quer durch das Land zieht und pflastert ihren Weg mit Leichen, die alle eine Botschaft übermitteln sollen. Bald wird klar, um was für eine Botschaft es sich handelt.

© ProSieben/Yu Tsai Germany's next Topmodel - by Heidi Klum

ProSieben, 20.15 Uhr, Castingshow



Tränen auf Knopfdruck für den Einzug ins #GNTMHalbfinale – Heidi Klum bittet ihre Models zu einem extrem schweren Shooting. „Diese Woche sollen die Mädchen Emotionen zeigen,“ erklärt Heidi Klum. Fotograf Yu Tsai verlangt in seinem Shooting, dass die Models auf Knopfdruck weinen. Für Anh oder Romina (Team Michael) wird es das letzte #GNTM-Shooting. Die Freundinnen treten in einem Shootout gegeneinander an.

© Warner Bros. Batmans Rückkehr

kabel eins, 20.15 Uhr, Fantasy



Erst fordert der fiese Joker Batman heraus, dann der böse Pinguin. Und auch die ebenso agile wie kratzbürstige Catwoman hat noch einige Tricks auf Lager. Dabei ist bei den anstehenden Bürgermeisterwahlen Batmans volle Aufmerksamkeit gefordert, denn gleich zwei Bösewichte greifen nach der Macht in Gotham City.

© RTL II Die Kochprofis - Einsatz am Herd

RTL2, 20.15 Uhr, Realitysoap



Die Kochprofis Nils Egtermeyer und Andi Schweiger haben sich diesmal eine ganz besondere Unterstützung besorgt: Bei der aktuellen Mission steht den beiden der als radikal bekannte Meisterkoch Christoph Brand zur Seite. Die drei Experten reisen ins oberbayerische Pfaffenhofen und nehmen dort das kriselnde Bistrocafé "Mittendrin" in Augenschein. Trotz seiner dem Namen durchaus entsprechenden superzentralen Lage findet das Lokal so gut wie keine Kunden und steht unmittelbar vor der Schließung...

© VOX/Warner bros. Sherlock Holmes: Spiel im Schatten

VOX, 20.15 Uhr, Action



Anders als die Medien glaubt Sherlock Holmes, dass hinter einer Reihe von tödlichen Explosionen ein alter Bekannter steckt: Offenbar hat es Professor Moriarty auf Fabrikanten abgesehen, um damit die Länder gegeneinander aufzubringen. Jetzt gilt es, dem Bösewicht das Handwerk zu legen.

© Arte/La RAI Die Toten von Turin

Arte, 20.15 Uhr, Krimiserie



Im überfluteten Untergeschoss einer Industrieruine wird die Leiche der 15-jährigen Turmspringerin Sara Damiano gefunden. Oberinspektorin Valeria Ferro verdächtigt zunächst den verheirateten Castelli, der ein Verhältnis mit dem Mädchen hatte. Doch weitere Ermittlungen führen die inspektorin auf eine neue Fährte: Saras Vater schien eine mehr als innige Beziehung zu seiner Tochter zu haben.

© NDR Panorama

Das Erste, 21.45 Uhr, Reportagereihe





© ZDF/Christian Schoppe maybrit illner spezial

ZDF, 22.15 Uhr, Talkshow



Der Polit-Talk im ZDF - Einmal pro Woche führt Maybrit Illner durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert sie live aus Berlin das "Thema der Woche". Egal ob Rentenreform, Flüchtlingskrise oder Terrorgefahr - es wird kontrovers debattiert und leidenschaftlich um Lösungen gerungen. Intelligent, scharfzüngig und rasant geht es bei "maybrit illner" vor allem um die Frage, was Politik für die Menschen bedeutet.